Танцювали до підозрюваного: поліція в костюмі лева заарештувала грабіжника

Затримання в Таїланді / © Sky News

Реклама

У Таїланді правоохоронці провели вкрай нестандартну спецоперацію, переодягнувшись у традиційний костюм лева під час ярмарку на честь Місячного Нового року.

Про це пише Sky News.

Завдяки такому маскуванню правоохоронці змогли впритул наблизитися до невловимого серійного грабіжника та успішно заарештувати його.

Реклама

На відеозаписі, який оприлюднило поліцейське управління Бангкока, видно, як співробітники в червоно-золотих костюмах повільно танцюють у бік підозрюваного. Усе це відбувалося на території храму в провінції Нонтхабурі, що входить до столичної агломерації.

У зручний момент офіцер, який перебував у голові лева з пап’є-маше, різко накинувся на підозрюваного та блискавично притиснув його до землі.

За даними слідства, 33-річного чоловіка підозрюють у серії зухвалих злочинів. Зокрема, на початку цього місяця він тричі проникав до будинку місцевого начальника поліції в Бангкоку.

У правоохоронних органах зізнаються, що затримати фігуранта було непросто.

Реклама

«Ми кілька разів намагалися заарештувати цього чоловіка під час звичайних патрулювань. Проте щоразу, помітивши наближення поліцейських, він миттєво тікав і переховувався», — розповіли представники столичної поліції.

Саме тому слідчі вирішили використати традиційні танці з левами, які є невіддільною частиною святкування китайського Нового року, як ідеальне прикриття для спецоперації.

Особу грабіжника вдалося встановити після того, як оперативники відстежили продаж викрадених ним амулетів. З’ясувалося, що зловмисник був частим гостем у храмах провінції Нонтхабурі, де зрештою і влаштували засідку. Після затримання фігурант одразу зізнався у скоєному.

«Підозрюваний повністю визнав свою провину у крадіжках зі зломом. На допиті він заявив, що крав виключно для того, аби мати гроші на купівлю наркотиків та гру в азартні ігри», — зазначили у прес-службі поліції.

Реклама

Також з’ясувалося, що чоловік уже має багате кримінальне минуле: раніше його неодноразово судили за злочини, пов’язані з обігом наркотичних речовин та крадіжками. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше у Таїланді, сталася кумедна історія із загубленою кішкою, яку доставили до місцевої поліцейської дільниці. Тварина швидко привернула увагу правоохоронців не лише своїм виглядом, а й норовливим характером — вона подряпала та вкусила кількох офіцерів.

Про інцидент 9 травня повідомив у соцмережах офіцер Да Парінда Пакісук. За його словами, кішку породи американська короткошерста до відділку приніс небайдужий містянин, який знайшов її в центрі міста. Поліцейські прихистили тварину, однак вона одразу продемонструвала «бойовий настрій».

У жартівливій формі правоохоронці навіть «висунули обвинувачення» кішці у нападі на поліцію та закликали власника «внести заставу». Згодом офіцер тимчасово забрав тварину додому, забезпечивши їй належний догляд.

Реклама

Наступного дня до відділку звернувся господар кішки на ім’я Нуб Танг, що означає «рахує гроші». Після повернення улюблениці поліцейські символічно оформили жартівливий «звіт» від її імені та побажали, аби вона більше не порушувала громадський порядок.