- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 112
- Время на прочтение
- 1 мин
Атака на завод "Искандеров": что известно об ударе по Воткинску
В Удмуртии сообщают о возможном ударе по предприятию, производящему российские баллистические ракеты.
Поздним вечером, 20 февраля, в российской Удмуртии начали массово появляться сообщения о громких взрывах в городе Воткинск.
На фоне этого в аэропорту Ижевска временно ввели ограничения на взлет и приземление. Российские ресурсы связывают решения с угрозой применения БпЛА.
В Сети также обсуждается возможное поражение оборонного предприятия в Воткинске.
Речь идет о Воткинском заводе, расположенном примерно в 1400 км от границы с Украиной. По данным OSINT-источника, зафиксировано попадание в производственные цеха. Согласно информации, обнародованной на ресурсах, связанных с военной разведкой Украины, на этом предприятии производят ракеты «Тополь», «Ярс», «Искандер-М» и «Орешник».
Стратегическое оборонное предприятие находится под санкциями США, Великобритании, ЕС, Швейцарии, Австралии, Японии и Украины. Несмотря на это, по данным журналистских расследований, с начала полномасштабной войны завод расширил производство и закупил дополнительное оборудование преимущественно из Китая.
Российская сторона традиционно заявляет о работе ПВО и «отражении атаки», деталей о последствиях не приводит.
Ранее сообщалось, что в городе Нефтегорске было громко. По предварительным данным, под удар мог попасть местный газоперерабатывающий завод.