Атака на завод "Искандеров": что известно об ударе по Воткинску

В настоящее время масштабы повреждений Воткинского завода неизвестны. / © Associated Press

Поздним вечером, 20 февраля, в российской Удмуртии начали массово появляться сообщения о громких взрывах в городе Воткинск.

На фоне этого в аэропорту Ижевска временно ввели ограничения на взлет и приземление. Российские ресурсы связывают решения с угрозой применения БпЛА.

В Сети также обсуждается возможное поражение оборонного предприятия в Воткинске.

Речь идет о Воткинском заводе, расположенном примерно в 1400 км от границы с Украиной. По данным OSINT-источника, зафиксировано попадание в производственные цеха. Согласно информации, обнародованной на ресурсах, связанных с военной разведкой Украины, на этом предприятии производят ракеты «Тополь», «Ярс», «Искандер-М» и «Орешник».

Стратегическое оборонное предприятие находится под санкциями США, Великобритании, ЕС, Швейцарии, Австралии, Японии и Украины. Несмотря на это, по данным журналистских расследований, с начала полномасштабной войны завод расширил производство и закупил дополнительное оборудование преимущественно из Китая.

Российская сторона традиционно заявляет о работе ПВО и «отражении атаки», деталей о последствиях не приводит.

Ранее сообщалось, что в городе Нефтегорске было громко. По предварительным данным, под удар мог попасть местный газоперерабатывающий завод.