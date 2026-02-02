Беспорядки в Турине: более 100 полицейских пострадали во время протестов (фото)

Полиция в Турине

Реклама

В северном итальянском городе Турин протесты против закрытия культурного центра переросли в масштабные беспорядки и столкновения с полицией. В результате пострадали более 100 стражей порядка.

Об этом сообщает Yahoo News со ссылкой на агентство dpa.

По информации медиа, во время столкновений задержали по меньшей мере десять человек. Также выданы ордера на арест двух подозреваемых. Данные о количестве пострадавших среди протестующих поначалу не уточнялись.

Реклама

Акции были направлены против выселения культурного центра «Аскатасуна», длительное время служившего местом встреч левых политических и общественных движений в Турине. Центр закрыли в канун рождественских праздников.

По оценкам, в ходе демонстрации через центр города прошли более 15 тысяч человек. Участники держали разные флаги, в частности палестинские.

Сначала акция проходила мирно, однако со временем ситуация обострилась. Из толпы в сторону полиции летели камни и другие предметы, возникли поджоги мусорных баков, а также загорелся полицейский автомобиль.

Правоохранители применили слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов. Один из протестующих был госпитализирован с травмой головы. Сообщается также о серьезном ранении 29-летнего полицейского, ныне находящегося в стабильном состоянии.

Реклама

Итальянские власти резко осудили беспорядки. Правительство назвало события «нападением на государство». Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони заявила, что действия радикальных участников протеста можно расценивать как попытку убийства.

«Защита законности – это не провокация, а обязанность. Государство не отступит перед насилием привыкших к безнаказанности», — написала она в соцсети X.

Напомним, что ранее жители Троещины вышли на протест и заблокировали движение авто .

В Деснянском районе Киева горожане перекрыли дороги из-за коммунального кризиса.