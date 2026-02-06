Володимир Зеленський та Володимир Путін / © ТСН

Тристоронні переговори за участю України, Росії та Сполучених Штатів, які пройшли в Абу-Дабі, навряд чи принесуть реальний мир. Для Володимира Путіна цей процес є способом маніпуляції новою американською адміністрацією, а не пошуком компромісу.

Таку думку у своєму блозі висловив військовий аналітик, відставний генерал австралійської армії Мік Раян.

На переконання експерта, діалог, який триває вже кілька раундів, є «дорогою в нікуди». Головна мета російського диктатора — створити видимість процесу, аби переконати команду Дональда Трампа, що ситуація на фронті розвивається виключно на користь Москви.

Раян скептично оцінив результати останніх зустрічей, зокрема обмін полоненими (157 осіб з кожного боку). Він нагадав, що це вже 71-й обмін за час повномасштабної війни, і він відбувся б навіть без участі американських посередників.

«Обмін полоненими — це добре, але це аж ніяк не результат саме цих переговорів. Українцям та росіянам не потрібен був літній продавець нерухомості, щоб допомогти їм обміняти своїх військовополонених», — зазначив Раян.

Попри заяви американської сторони про прогрес у технічних питаннях припинення вогню, аналітик вважає це малозначущим. Без вирішення фундаментальних політичних проблем — питання територій та реальних гарантій безпеки — будь-які технічні домовленості не працюватимуть. Саме пропозицію про негайне припинення вогню Росія вкотре відхилила.

В чому головна проблема

Раян наголошує, що підписання мирної угоди неможливе без надання Україні дієвих механізмів захисту.

«Гарантії безпеки, реальні гарантії, які фактично зобов’язують союзників допомогти у разі майбутнього нападу Росії на Україну, є необхідними. Доки Україна не отримає таких гарантій безпеки від російської агресії, мирна угода малоймовірна», — пише експерт.

Крім того, питання територіальних поступок залишається неприйнятним для Києва, тоді як Путіну життєво необхідний повний контроль над Донбасом, щоб виправдати колосальні втрати російської армії перед власним народом.

Яка справжня стратегія Кремля

Австралійський генерал вважає переговорний процес «великим фейком» і частиною глобальної стратегії Путіна, яка складається з чотирьох пунктів:

продовження наступу на лінії фронту;

масовані удари по цивільній інфраструктурі України;

поглиблення військової та економічної співпраці з Китаєм, Іраном та КНДР;

когнітивна війна проти Заходу (залякування та дезінформація).

Раян резюмує, що короткострокова мирна угода зараз лише завадила б стратегії Кремля, тому Путін використовує переговори в Абу-Дабі виключно для виграшу часу.

«Колись у майбутньому ми озирнемося назад і глибоко пошкодуємо, що західні політики настільки толерували путінську тактику затягування часу», — підсумував аналітик.

Нагадаємо, столиці ОАЕ 4–5 лютого відбувся другий раунд переговорів за участі України, США та Росії. Очільник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що «перемовини пройшли дійсно конструктивно». Відомо, що одним із результатів стала домовленість про новий обмін. Зокрема, 5 лютого додому повернулися 157 українських захисників.

Водночас Володимир Зеленський, коментуючи зустрічі в Абу-Дабі, заявив, що найближчим часом плануються наступні переговори, ймовірно, у США. За його словами, значна частина обговорених питань потребує конфіденційності.