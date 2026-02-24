США накрив аномальний бомбовий циклон: надзвичайний стан оголосили у кількох штатах (відео)

Циклон над США / © NOAA

Від вечора 22 лютого на північному сході США розгорнулася потужна хуртовина зі шквальним вітром та сильними снігопадами. Вже в понеділок, 23 лютого, в Монток-Пойнт (штат Нью-Йорк) пориви вітру сягали 135 км/год, що дорівнює силі урагану.

Про це повідомило видання Space.com.

Погодні процеси спостерігають і з космосу. Супутник GOES East, який входить до програми GOES-R NASA та NOAA, зафіксував формування так званого бомбового циклону — шторму, центральний тиск якого стрімко падає щонайменше на 24 мілібари за добу. Таке швидке посилення призводить до інтенсивних снігопадів, прибережних підтоплень та дуже сильного вітру.

На знімках видно, що негода охопила Массачусетс, Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Род-Айленд та інші штати. Частина регіонів оголосила надзвичайний стан, місцями діють заборони на необов’язкові поїздки. Супутники також зафіксували блискавки всередині циклону — явище грозового снігу, яке виникає рідко та свідчить про нестабільність атмосфери. Місцеві медіа Бостона підтвердили його появу над Скітуейтом у понеділок вранці.

Снігопади вже встановлюють локальні рекорди. Станом на 7:00 понеділка у Центральному парку Нью-Йорка випало близько 38 см снігу, у Ньюарку — 46 см, а у Суонсі (Массачусетс) — 67 см, повідомляє Національна метеорологічна служба США (NWS). Шквальний вітер триває, а понад сотні тисяч людей залишаються без електропостачання.

Метеорологи припускають, що шторм може увійти в історію: зокрема, це перше попередження про хуртовину для Нью-Йорка за останні дев’ять років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в горах Сьєрра-Невада в Каліфорнії зійшла наймасштабніша за кількістю жертв снігова лавина у США за останні 45 років. Гігантська маса снігу площею з футбольне поле зірвалася зі схилу та накрила групу з 15 лижників-екстремалів, серед яких були професійні гіди.