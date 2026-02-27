Орбан "напал" на Украину по одной причине, и "Дружба" здесь не главное – The Guardian

Орбан и Зеленский / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Виктор Орбан пригрозил ветировать не только санкции, но и масштабный кредит Украине 90 млрд евро. Формально Будапешт требует от Киева возобновить прокачку нефти по трубопроводу, который, по утверждению украинской стороны, был поврежден в результате российской атаки.

Об этом пишет издание The Guardian.

Однако источники в ЕС считают, что настоящая цель — достичь одобрения венгерской заявки на ссуду по программе SAFE.

Реклама

«Эта инициатива предусматривает дешевые кредиты странам блока на закупку оружия и усиление обороны на фоне российской угрозы. Венгрия рассчитывает получить 16 млрд евро, но Европейская комиссия не утвердила заявку», — отмечают журналисты.

Более того, по данным СМИ, Брюссель затягивает первый транш в 2,4 млрд евро, хотя официально это отрицает.

Напомним, Орбан резко обострил риторику по отношению к Украине и Европейскому Союзу, выступая на «антивенном» собрании в городе Сомбатгей. В своей речи он фактически представил Украину как внешнего врага Венгрии, а Брюссель как главного политического противника, на противопоставлении которому строится предстоящая избирательная кампания.

Отметим, позиция Будапешта традиционно остается одной из наиболее критических по отношению к евроинтеграционным процессам Украины. Венгрия неоднократно блокировала или задерживала решения ЕС, касающиеся Киева, ссылаясь на процедурные и политические аргументы.

Реклама

Издание Bloomberg пишет, что Виктор Орбан развернул масштабную атаку по инициативе Евросоюза по поддержке Киева на фоне катастрофического падения собственного рейтинга. Политик использует «нефтяную блокаду» со стороны Украины в качестве повода, чтобы оправдать блокировку 90 млрд евро помощи.

Между тем, рейтинг партии венгерского премьера Виктора Орбана показал значительное отставание от его оппонента на фоне предвыборной кампании. Речь идет о разрыве в 20 пунктов в пользу оппозиционной Тисы Петера Мадяра.

Уровень поддержки Виктора Орбана снизился менее чем за семь недель до намеченных парламентских выборов.

Согласно опросу Median, опубликованному в венгерских СМИ в среду, 25 февраля, оппозиционная партия Тиса Петера Мадяра увеличила свое преимущество до 20 процентных пунктов среди избирателей, которые решили голосовать, как сравнить с 12 пунктами еще в середине января. Среди тех, кто говорит, что точно проголосует на парламентских выборах, Тиса опережает Фидес Орбана — 55% против 35%.

Реклама

Накануне Орбан написал открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с угрозами.