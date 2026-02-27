- Дата публикации
Орбан "напал" на Украину по одной причине, и "Дружба" здесь не главное – The Guardian
Премьер Венгрии пытается достичь одобрения венгерской заявки на ссуду по программе SAFE.
Премьер-министр Виктор Орбан пригрозил ветировать не только санкции, но и масштабный кредит Украине 90 млрд евро. Формально Будапешт требует от Киева возобновить прокачку нефти по трубопроводу, который, по утверждению украинской стороны, был поврежден в результате российской атаки.
Об этом пишет издание The Guardian.
Однако источники в ЕС считают, что настоящая цель — достичь одобрения венгерской заявки на ссуду по программе SAFE.
«Эта инициатива предусматривает дешевые кредиты странам блока на закупку оружия и усиление обороны на фоне российской угрозы. Венгрия рассчитывает получить 16 млрд евро, но Европейская комиссия не утвердила заявку», — отмечают журналисты.
Более того, по данным СМИ, Брюссель затягивает первый транш в 2,4 млрд евро, хотя официально это отрицает.
Напомним, Орбан резко обострил риторику по отношению к Украине и Европейскому Союзу, выступая на «антивенном» собрании в городе Сомбатгей. В своей речи он фактически представил Украину как внешнего врага Венгрии, а Брюссель как главного политического противника, на противопоставлении которому строится предстоящая избирательная кампания.
Отметим, позиция Будапешта традиционно остается одной из наиболее критических по отношению к евроинтеграционным процессам Украины. Венгрия неоднократно блокировала или задерживала решения ЕС, касающиеся Киева, ссылаясь на процедурные и политические аргументы.
Издание Bloomberg пишет, что Виктор Орбан развернул масштабную атаку по инициативе Евросоюза по поддержке Киева на фоне катастрофического падения собственного рейтинга. Политик использует «нефтяную блокаду» со стороны Украины в качестве повода, чтобы оправдать блокировку 90 млрд евро помощи.
Между тем, рейтинг партии венгерского премьера Виктора Орбана показал значительное отставание от его оппонента на фоне предвыборной кампании. Речь идет о разрыве в 20 пунктов в пользу оппозиционной Тисы Петера Мадяра.
Уровень поддержки Виктора Орбана снизился менее чем за семь недель до намеченных парламентских выборов.
Согласно опросу Median, опубликованному в венгерских СМИ в среду, 25 февраля, оппозиционная партия Тиса Петера Мадяра увеличила свое преимущество до 20 процентных пунктов среди избирателей, которые решили голосовать, как сравнить с 12 пунктами еще в середине января. Среди тех, кто говорит, что точно проголосует на парламентских выборах, Тиса опережает Фидес Орбана — 55% против 35%.
Накануне Орбан написал открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с угрозами.