Догляд за хризантемами: садівниця розповіла, що робити з квітами в березні, щоб восени вони гарно цвіли

Догляд за хризантемами

Реклама

З початком березня хризантеми поступово виходять із фази зимового спокою, розпочинаючи процес активного відновлення. Саме весняний догляд закладає міцний фундамент для здорового розвитку кущів та їхнього пишного цвітіння в осінній період. Садівниця Тетяна Збінська, яка професійно займається вирощуванням цих квітів на Житомирщині, поділилася порадами щодо березневих робіт. Вона детально роз’яснила, за якими ознаками можна оцінити стан рослин після морозів, чи доцільно проводити обрізання та які саме добрива необхідні для стимуляції росту, а також застерегла від найпоширеніших помилок, що можуть зашкодити майбутньому врожаю квітів.

Першочергові дії після зими

Насамперед необхідно звільнити кущі від накопиченого за зиму «баласту». Ретельно вигребіть і приберіть усе старе торішнє листя, яке за зиму злежалося навколо кореневої шийки. Якщо цього не зробити, під шаром вологого прілого листя можуть швидко розвинутися грибкові інфекції та гниль.

Потрібно повністю обрізати всі старі, задерев’янілі стебла. Очищення простору безпосередньо навколо рослини відкриває доступ сонячному світлу до самої землі, що стимулює швидше прогрівання ґрунту та активізує ріст нових паростків.

Реклама

Дуже важливо обережно розпушити верхній шар ґрунту безпосередньо біля коріння. Після танення снігу земля часто стає занадто щільною і береться кіркою, яка перекриває доступ кисню. Делікатне розпушування розбиває цей бар’єр, забезпечуючи кореневій системі повноцінний доступ повітря, що є ключовим фактором для успішного пробудження хризантеми.

Оцінити стан рослини після зими

Визначення стану хризантеми після морозів є ключовим моментом, що дозволяє садівникові зрозуміти, чи потребує рослина допомоги, чи вона вже самостійно розпочала новий цикл життя. Головним і найпромовистішим свідченням того, що кущ вдало перезимував, є поява свіжих зелених розеток, які впевнено пробиваються крізь прогрітий весняним сонцем ґрунт. У такому разі рослина вже повністю готова до активної вегетації на своєму звичному місці, тож турбувати її зайвими пересадженнями чи будь-яким втручанням у кореневу зону немає жодної потреби.

Важливо враховувати особливість хризантем, яка часто вводить в оману початківців — ці квіти прокидаються після зимового сну вкрай нерівномірно. Швидкість появи першої зелені безпосередньо залежить від сортових характеристик, глибини залягання коріння та мікроклімату конкретної ділянки. Через це одні кущі можуть вкритися паростками вже з першим березневим теплом, водночас інші залишатимуться візуально неживими значно довше, що є цілком природним процесом для пізньоцвітих сортів.

Тому, як наголошує садівниця, у ситуації, коли кущ довго не подає ознак життя, критично важливо виявити терпіння і не поспішати з невтішними висновками. Не варто одразу викопувати рослину або вважати її загиблою лише тому, що сусіди по квітнику вже зазеленіли. Лише після остаточного встановлення теплої погоди можна буде зробити остаточний висновок про стан куща.

Реклама

Чи потрібно обрізати хризантему навесні

Навесні хризантеми зазвичай не потребують повноцінної стрижки, оскільки їхній природний цикл передбачає поступове нарощування зеленої маси. В цей час проводиться винятково санітарне обрізання, яке полягає у видаленні всього зайвого, що накопичилося за зиму. Садівникам варто уважно оглянути кущ та обережно зрізати сухі, механічно пошкоджені або підмерзлі пагони, які вже не зможуть відновитися. Таке делікатне очищення звільняє простір для нових паростків і запобігає поширенню можливих інфекцій на здорові частини рослини.

Омолодження і поділ куща хризантеми: коли робити

Розподіл куща хризантеми проводять раз на кілька років для його омолодження або розмноження улюбленого сорту.

Головною ознакою того, що рослині стало затісно, є надмірна густота пагонів, їхнє помітне потоншання і дрібнішання квітів. Якщо ви помітили, що кущ став слабше цвісти, це очевидний сигнал того, що коренева система потребує оновлення. Найкраще виконувати цю процедуру навесні, коли з’являються перші паростки, або восени, після завершення цвітіння. Під час поділу кожна частина повинна мати власне здорове коріння і кілька життєздатних бруньок. Такий догляд дозволяє «перезавантажити» життєві сили квітки та повернути їй колишню пишність. Правильне омолодження гарантує яскраве й рясне цвітіння хризантеми на новому місці вже наступного сезону.

Підживлення хризантем: коли та чим

Для того, щоб хризантеми восени вражали рясним цвітінням, навесні необхідно забезпечити їм правильний старт за допомогою поживних речовин.

Реклама

У період активного пробудження і нарощування зеленої маси рослинам найбільше потрібні азотні або комплексні добрива.

Коли ж на кущах починають формуватися перші бутони, акцент у підживленні зміщують на фосфорно-калійні суміші, які безпосередньо відповідають за якість і кількість квітів.

Проте варто пам’ятати, що з розпусканням перших пелюсток внесення будь-яких добрив зазвичай повністю припиняють. Головним секретом успіху є дотримання балансу мікроелементів на кожному етапі розвитку куща. Лише послідовне живлення гарантує, що хризантема матиме достатньо сил для тривалого та яскравого осіннього параду.

Чи потрібно обробляти хризантеми в березні від шкідників

Якщо ваші хризантеми міцні та здорові на вигляд, вони не потребують додаткового хімічного втручання — у такому разі цілком достатньо регулярного профілактичного огляду. Проте якщо ви помітили перші ознаки захворювань або присутність комах-шкідників, необхідно негайно застосувати спеціалізовані фунгіциди чи інсектициди. Найкращим часом для такого захисного оброблення вважається саме рання весна, коли рослина ще не перейшла до фази бурхливого росту. Такий превентивний підхід дозволяє знищити збудників хвороб ще на старті сезону, забезпечуючи квітам безпечний розвиток.