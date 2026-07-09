ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
1 хв

Королева Камілла рятувалася від лондонської спеки таким самим способом, як і її чоловік король Чарльз

Її Величність учора відвідала десятий день Вімблдонського тенісного турніру.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Королева Камілла

Королева Камілла / © Getty Images

Королеву Каміллу помітили, як вона використовувала ручний вентилятор, щоб врятуватися від 32-градусної спеки на Вімблдоні в Лондоні.

Столиця знемагала від спекотної спеки, що досягала 32°C, і глядачі на трибунах піддавалися нестерпному сонячному світлу.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Під час матчу королева Камілла непомітно дістала портативне віяло від Tecknet, доступне за зниженою ціною 14,24 фунта стерлінгів (близько 19 доларів) в елегантному білому кольорі.

Воно чудово доповнювало блакитну сукню Камілли, яку вона носила цього дня.

Аннабель Елліотт і королева Камілла / © Getty Images

Аннабель Елліотт і королева Камілла / © Getty Images

Раніше зі схожим віялом рятувався від спеки в Лондоні король Чарльз III. Його зазнімкували, коли монарх відвідав академію бразильського джіу-джитсу Роджера Грейсі та благодійну організацію REORG. Тоді перед королем тримав вентилятор його помічник.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
117
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie