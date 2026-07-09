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Королева Камілла рятувалася від лондонської спеки таким самим способом, як і її чоловік король Чарльз
Її Величність учора відвідала десятий день Вімблдонського тенісного турніру.
Королеву Каміллу помітили, як вона використовувала ручний вентилятор, щоб врятуватися від 32-градусної спеки на Вімблдоні в Лондоні.
Столиця знемагала від спекотної спеки, що досягала 32°C, і глядачі на трибунах піддавалися нестерпному сонячному світлу.
Під час матчу королева Камілла непомітно дістала портативне віяло від Tecknet, доступне за зниженою ціною 14,24 фунта стерлінгів (близько 19 доларів) в елегантному білому кольорі.
Воно чудово доповнювало блакитну сукню Камілли, яку вона носила цього дня.
Раніше зі схожим віялом рятувався від спеки в Лондоні король Чарльз III. Його зазнімкували, коли монарх відвідав академію бразильського джіу-джитсу Роджера Грейсі та благодійну організацію REORG. Тоді перед королем тримав вентилятор його помічник.