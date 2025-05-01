Водители ошеломлены: раскрыт секрет "удобного символа" на панели авто

Что означает стрелка бензобака на панели авто / © subaru.ua

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На заправке многие водители сталкиваются с одной и той же проблемой: с какой стороны крышка бензобака? Оказывается, ответ скрыт прямо на приборной панели — и многие водители даже не подозревают об этом.

Об этом сообщило издание Express.

Недавнее обсуждение на Reddit вызвало настоящую бурю: пользователь удивился, когда его девушка заявила, что символ топливного насоса со стрелкой указывает, когда именно надо заправляться. На самом же деле эта маленькая стрелка показывает, с какой стороны находится топливный люк.

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Самый быстрый способ определить расположение крышки — это посмотреть на значок топливного насоса. Жирная треугольная стрелка, направленная слева или справа от насоса, безошибочно укажет нужную сторону. В некоторых авто стрелки нет, но тогда ориентируйтесь на сторону, с которой нарисована «ручка» бензонасоса на иконке.

Напомним, водители могут получить штраф за изменение цвета фар.