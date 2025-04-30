Носила серебряное платье и драгоценности: как выглядела Бритни Спирс на премьере фильма "Перекресток"

Бритни Спирс / © Associated Press

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В 2002 году на экраны вышел фильм «Перекресток» (Crossroads) снятый Тамрой Дэвис по сценарию Шонды Раймс. В фильме помимо Бритни снимались Энсон Маунт, Зои Салдана, Тэрин Мэннинг, Ким Кэтролл и Дэн Эйкройд.

Премьера фильма, помимо Америки, также состоялась и в Великобритании. В тот день в кинотеатре Odeon на площади Лестер-сквер в Лондоне Бритни сияла как никогда, поскольку появилась перед камерами в роскошном серебряном платье от бренда Julien Macdonald из коллекции осень-зима 2002.

Бритни Спирс / © Associated Press

У платья был халтер, ассиметричный подол, а также оно все было расшито бисером и кристаллами. Волосы она распустила, надела босоножки на каблуках и украшения с камнями.

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Бритни Спирс / © Associated Press

Несмотря на то, что премьера состоялась в 2002 году, его разработка началась в конце 2000-го, когда Спирс создала концепцию, которая позже была расширена Раймс. Основные съемки начались в марте 2001 года и заняли более шести месяцев. «Перекресток» имел кассовый успех, собрав 61,1 миллиона долларов по всему миру при бюджете в 10-12 миллионов долларов. При этом фильм был раскритикован критиками, хотя игру Спирс они оценили.

Действие фильма происходит в американском штате Джорджия, а сюжет сосредоточен на трех девочках-подростках, которые отправляются в путешествие по стране, в ходе которого они находят себя и дружбу.

Бритни Спирс / © Getty Images Бритни Спирс / © Getty Images Бритни Спирс / © Getty Images Бритни Спирс / © Getty Images Бритни Спирс / © Getty Images Бритни Спирс / © Getty Images Бритни Спирс / © Getty Images Бритни Спирс / © Getty Images Бритни Спирс / © Getty Images Бритни Спирс / © Getty Images Бритни Спирс / © Getty Images Бритни Спирс / © Getty Images Бритни Спирс / © Getty Images Бритни Спирс / © Getty Images Бритни Спирс / © Associated Press Бритни Спирс / © Associated Press Бритни Спирс / © Associated Press Бритни Спирс / © Associated Press Бритни Спирс / © Associated Press Бритни Спирс / © Associated Press