Віртуозний маневр: Мережу підкорив нестандартний спосіб паралельного паркування

Користувачі соцмереж активно обговорюють незвичний спосіб паралельного паркування, який показав один водій, змусивши багатьох переглянути власні навички та «взяти до уваги» новий підхід.

Про це повідомляє видання Mirror.

Водій продемонстрував екстремальну техніку паркування, яка дозволяє зайняти місце біля узбіччя за допомогою розвороту на 180 градусів.

Паралельне паркування завжди вважалося складним маневром для багатьох водіїв. Воно вимагає розмістити автомобіль паралельно бордюру між іншими припаркованими машинами. Навіть досвідчені водії часто уникають цього маневру або відчувають труднощі.

Як пояснює RAC (Королівський автомобільний клуб Великої Британії), «паралельне паркування дозволяє зайняти місце, яке було б надто вузьким для звичайного безпосереднього заїзду. Завдяки задньому ходу водій може використати навіть один вільний простір, трохи більший за довжину автомобіля».

В опублікованому відео водій починає традиційно — під’їжджає поряд із припаркованою машиною та починає рух назад. Але замість того, щоб плавно вирівняти авто, він крутить кермо, змушуючи машину обернутися на 180 градусів. В результаті автомобіль опиняється на місці, але передньою частиною дивиться в протилежному напрямку порівняно зі звичним способом паркування.

Користувачі X активно коментують відео. Один з них написав: «Інноваційна навичка паркування — справжній наступний рівень!» Інший назвав водія «мислителем поза межами», а третій додав: «Дуже вражає». Деякі навіть жартують, що весь цей час вони паркувалися неправильно: «TIL «сьогодні я дізнався» що ми робили це не так».

Експерти зазначають, що майстерне паралельне паркування — корисна навичка, яка дозволяє ефективно використовувати обмежений простір, але новий метод водія наочно показує, що нестандартні підходи можуть здивувати навіть досвідчених автомобілістів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у «Дії» можуть впровадити нові сервіси, зокрема повідомлення про неправильне паркування.