iPhone замість ключа: Toyota готує довгоочікуване оновлення для водіїв

Японський автогігант Toyota роками ігнорував популярну функцію від Apple, надаючи перевагу власним цифровим рішенням, але тепер, схоже, компанія змінює курс

Toyota впроваджує функцію Apple Car Key

Toyota готується приєднатися до «клубу» автовиробників, які дозволяють керувати доступом до машини через Apple Wallet. Це стане значним кроком у цифровізації бренду, який до цього часу покладався на власну систему Remote Connect.

Як повідомляє видання CarScoops, оновлення внутрішніх систем Apple свідчить про те, що інтеграція вже на фінальній стадії.

Як це виявили

Офіційного анонсу від Toyota ще не було, проте зміни помітили технічні аналітики. За даними порталу MacRumors, у бекенд-коді Apple з’явилися згадки про Toyota як партнера сервісу. Це зазвичай означає, що запуск функції — питання найближчого часу.

Що вміє Apple Car Key

Функція перетворює ваш смартфон на повноцінний ключ. Основні можливості включають:

  • Пасивний вхід: достатньо просто підійти до авто з телефоном у кишені, щоб воно відкрилося (для нових моделей з підтримкою UWB).

  • NFC-доступ: для старіших версій телефон потрібно піднести до дверної ручки.

  • Спільний доступ: ключем можна поділитися з родиною через iMessage.

  • Робота без заряду: навіть якщо iPhone розрядився, функція працює ще до 5 годин.

Хто вже використовує технологію

Toyota доведеться наздоганяти конкурентів. Як зазначає 9to5Mac, список брендів, що вже підтримують Apple Car Key, досить великий. До нього входять BMW, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Lotus, Rivian та інші.

Раніше а конференції WWDC 2025 Apple анонсувала розширення списку партнерів, куди увійшли також Audi, Volvo та Polestar. Поява в цьому переліку Toyota — найпопулярнішого автобренду світу — зробить технологію цифрових ключів справді масовою.

Нагадаємо, Apple випустила аксесуар, який розкритикували у Мережі. Йдеться про сумку-чохол для телефона, вартість якої сягає 150-230 доларів.

