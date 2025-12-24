- Дата публикации
Бывший футболист "Барселоны" и ПСЖ завершил карьеру в 32 года
Рафинья Алькантара решил повесить бутсы на гвоздь.
Бразильский футболист Рафинья Алькантара объявил о завершении карьеры.
Об этом 32-летний полузащитник сообщил на своей странице в Instagram.
Рафинья является воспитанником "Барселоны". Он находился в структуре каталонского клуба с 2011 по 2020 год. За это время хавбек успел выиграть четыре титула чемпиона Испании, четыре Кубка Испании, Лигу чемпионов, а также Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.
Кроме того, Рафинья становился чемпионом и обладателем Кубка Франции с ПСЖ, а также олимпийским чемпионом 2016 года в составе сборной Бразилии.
Также Альканатара успел поиграть за испанские "Сельту" и "Реал Сосьедад", миланский "Интер" и катарский "Аль-Араби".
За свою карьеру Рафинья провел 358 матчей, в которых отличился 51 голом и 52 результативными передачами.
Напомним, летом 2024 года карьеру завершил старший брат Рафиньи Тьяго Алькантара, который выступал за "Барселону", "Баварию", "Ливерпуль" и сборную Испании.