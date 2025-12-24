ТСН в социальных сетях

Проспорт
30
1 мин

Бывший футболист "Барселоны" и ПСЖ завершил карьеру в 32 года

Рафинья Алькантара решил повесить бутсы на гвоздь.

Автор публикации
Максим Приходько
Рафинья Алькантара

Рафинья Алькантара / © Associated Press

Бразильский футболист Рафинья Алькантара объявил о завершении карьеры.

Об этом 32-летний полузащитник сообщил на своей странице в Instagram.

Рафинья является воспитанником "Барселоны". Он находился в структуре каталонского клуба с 2011 по 2020 год. За это время хавбек успел выиграть четыре титула чемпиона Испании, четыре Кубка Испании, Лигу чемпионов, а также Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.

Кроме того, Рафинья становился чемпионом и обладателем Кубка Франции с ПСЖ, а также олимпийским чемпионом 2016 года в составе сборной Бразилии.

Также Альканатара успел поиграть за испанские "Сельту" и "Реал Сосьедад", миланский "Интер" и катарский "Аль-Араби".

За свою карьеру Рафинья провел 358 матчей, в которых отличился 51 голом и 52 результативными передачами.

Напомним, летом 2024 года карьеру завершил старший брат Рафиньи Тьяго Алькантара, который выступал за "Барселону", "Баварию", "Ливерпуль" и сборную Испании.

