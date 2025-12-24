- Дата публікації

Сіверськ перейшов під контроль російських військ — DeepState
Місто Сіверськ на Донеччині, за даними моніторингових ресурсів, опинилося під контролем російських окупаційних військ.
Аналітичні та моніторингові спільноти повідомляють про втрату контролю Сил оборони України над містом Сіверськ у Донецькій області. За їхніми даними, населений пункт наразі перебуває в так званій «червоній зоні».
Раніше окремі джерела фіксували проникнення та закріплення підрозділів противника в межах міста. Водночас у публічних заявах офіційних речників Генерального штабу ЗСУ наголошувалося, що Сіверськ залишається під контролем українських сил.
Крім того, за інформацією аналітиків, під контроль російських військ перейшов і населений пункт Грабовське, розташований у цьому ж напрямку.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у звіті Інституту вивчення війни (ISW) йшлося про те, що російські війська, ймовірно, захопили Сіверськ після 41 місяця боїв.