ТСН у соціальних мережах

Просто, але так ефектно: Кейт Гадсон у класичному модному образі сяяла на червоній доріжці

Її образ був бездоганно продуманим до дрібниць, а компанію на заході зірці склав особливий молодий красень.

Юлія Каранковська
Кейт Гадсон

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон цього року часта гостя на різноманітних заходах, зокрема через те, що була серед номінанток на «Оскар». Також акторка відвідала престижний модний захід Time100 Gala, який об’єднав найвпливовіші імена зі світу політики, культури та розваг.

Кейт одягла ансамбль від бренду Khaite, що мав елегантний класичний силует та стримані деталі. Вона одягла маленьку чорну сукню з кейп-рукавами, яка гарно підкреслювала фігуру, а оригінальний крій верху став головним акцентом, який привертав увагу.

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Також акторка доповнила сукню колготками, класичними туфлями на підборах і рукавичками з текстурної шкіри під рептилію. Волосся вона зібрала у елегантну зачіску, яка чудово доповнювала образ.

Відвідала захід Кейт з 22-річним сином Райдером, якого народила у шлюбі з американським музикантом Крісом Робінсоном.

Кейт Гадсон і її син Райдер / © Getty Images

Кейт Гадсон і її син Райдер / © Getty Images

Також у неї є ще двоє дітей — син Бінгем Гоун Белламі, батьком якого є фронтмен гурту Muse Меттью Белламі, а також дочка Рані Роуз Гадсон Фудзікава, батьком якої є нинішній бойфренд Кейт — засновник звукозаписної компанії Lightwave Records Денні Фудзікава.

Поява на заході Time 100 відбулося на тлі того, що вона також зайнята просуванням нового сезону серіалу Netflix «Плеймейкерка».

