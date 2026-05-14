Кабачки можуть залишитися без урожаю: городників попередили про небезпечне сусідство

Кабачки можуть тішити щедрим урожаєм упродовж усього сезону, однак неправильне сусідство на грядці здатне суттєво погіршити плодоношення. Деякі культури виснажують ґрунт, притягують шкідників або створюють несприятливі умови для росту рослин. У результаті кущі виглядають великими та зеленими, але плодів на них утворюється мало.

Найперше городники радять не висаджувати поруч із кабачками огірки. Обидві культури належать до гарбузових, тому часто хворіють на однакові захворювання, зокрема борошнисту росу та кореневу гниль. Крім того, рослини активно конкурують за поживні речовини, через що кількість зав’язі може суттєво зменшитися.

Небажаними сусідами також є гарбузи та патисони. Через перезапилення плоди можуть втратити свої властивості, а великі листки гарбуза ще й створюють затінок. У результаті кабачки ростуть дрібними та деформованими.

Не рекомендують садити поруч і картоплю. Вона швидко виснажує ґрунт та забирає багато поживних речовин. Також існує ризик поширення ґрунтових хвороб, що негативно впливає на розвиток кабачків.

Ще один невдалий сусід — капуста. Вона активно споживає азот і вологу, необхідні для росту кабачків. Окрім цього, капустяні шкідники можуть перекидатися на сусідні рослини, через що кущі слабшають, а врожайність падає.

