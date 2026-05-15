В цветочном платье и мюлях с бантами: Диана Крюгер в оригинальном ансамбле появилась на Каннском кинофестивале
49-летняя актриса выбрала для своего появления на красной дорожке образ от Givenchy.
Диана Крюгер продемонстрировала экстравагантный аутфит на красной дорожке в третий день Каннского кинофестиваля.
Актриса появилась перед фотокамерами в ансамбле из коллекции осень-зима 2026 от бренда Givenchy. Наряд состоял из асимметричного золотого мини-платья с цветочной вышивкой пастельных оттенков и драпировкой и драматичной зеленой накидки, которую она завязала на шее.
Лук Крюгер дополнила мюлями с квадратными носками и бантами из такой же ткани как платье.
Диана сделала интересную прическу с косичками, которые она закрепила сзади, макияж с помадой цвета пыльной розы, нежный маникюр и красный педикюр. Уши она украсила роскошными золотыми серьгами с камнями, а руки — красивыми золотыми браслетами с цветами и птицами, а также кольцом с крупным камнем.
Напомним, Диана Крюгер пришла на ивент в наряде от британского бренда Erdem, который состоял из гламурного атласного топа со стразами, бантами и декольте и длинной юбки из перьев.