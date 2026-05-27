В Україні запровадили нове драйвове свято: навіщо воно потрібне

Українська музика / © ТСН

Реклама

Верховна Рада 27 травня ухвалила постанову про запровадження нового свята — Дня української музики. Депутати вже визначили конкретну дату для святкування та пояснили, як це пов’язано з легендарним фестивалем «Червона рута».

Про це йдеться на сайті парламенту.

За постанову №15053 про запровадження Дня української музики проголосували 292 народні депутати. Документом передбачено щорічне святкування у третю суботу вересня. Мета свята — зберегти пам’ять про фестиваль «Червона рута» 1989 року як одну з ключових подій в історії української музики та вшанувати внесок українських артистів у розвиток національної культури.

Реклама

У Раді наголосили, що ініціатива спрямована на підтримку українських виконавців і представників музичної індустрії, які формують сучасний культурний простір країни. Також вона покликана посилити культурний спротив в умовах збройної агресії РФ та сприяти зміцненню українського культурного середовища без російського впливу.

«У міжнародному вимірі День української музики розглядається як важливий інструмент культурної дипломатії України», — зазначається на сайті парламенту.

Дата святкування обрана невипадково. Саме у вересні 1989 року вперше відбувся фестиваль «Червона рута», який став визначною подією для української культури та сучасної музики. Перший фестиваль тривав від 17 до 24 вересня і увійшов в історію як перший регулярний молодіжний фестиваль незалежної України.

Голова підкомітету з питань музичної індустрії Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Санченко підкреслив, що сьогодні українська музика є не лише мистецьким явищем, а й важливим елементом інформаційної безпеки та культурного фронту держави.

Реклама

За його словами, ідея створення Дня української музики надійшла від представників музичної сфери, зокрема від Української агенції з авторських та суміжних прав.

До слова, 21 травня Україна відсвяткувала День вишиванки, яка під час війни стала символом єдності, сили та незламності. До святкування традиційно долучилися українські зірки та громадські діячі, які поділилися своїми образами та привітаннями. Володимир і Олена Зеленські зазначили, що на сьогодні українці самі вишивають свою долю власним життям і боротьбою.

Новини партнерів