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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
67
Время на прочтение
1 мин

Александр Педан порадовал поклонников семейными фотографиями с дочерью и сыном и обратился к жене в этот особенный день

Ведущий показал редкие кадры из семейного архива.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Александр Педан с семьёй

Александр Педан с семьёй / © instagram.com/pedanos

Украинский телеведущий Александр Педан тронул пользователей сети семейными фотографиями с детьми и рассказал об отцовстве, которое стало для него одним из самых важных жизненных подарков.

По случаю Дня отца шоумен решил поделиться особыми воспоминаниями. Он опубликовал серию архивных снимков из семейного альбома. На фотографиях Александр позирует вместе с дочерью Валерией и сыном Марком. На фотографиях дети ещё совсем маленькие. Публикация быстро привлекла внимание поклонников ведущего. Педан посвятил этот пост своей роли отца.

Александр Педан с семьёй / © instagram.com/pedanos

Александр Педан с семьёй / © instagram.com/pedanos

«Счастлив быть отцом этих двоих. Отцовство — это лучшее, что со мной случилось. Спасибо, Инна, за возможность быть отцом», — написал Александр Педан.

Телеведущий неоднократно говорил, что семья занимает особое место в его жизни. Для него важно быть рядом с детьми, поддерживать их и делиться с ними важными моментами.

Дети Александра Педана / © instagram.com/pedanos

Дети Александра Педана / © instagram.com/pedanos

Напомним, недавно Александр Педан вместе с дочерью окончил университет и похвастался их дипломами.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
67
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