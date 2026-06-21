Кремль / © Associated Press

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В Кремле заявили об «успехах» российской армии на фронте в Украине и набросились с обвинениями на Запад. Помощник Путина Ушаков запугивает политиков Запада и называет ошибкой то, что они надеются на поражение РФ в войне.

Об этом российский политик заявил российским пропагандистским СМИ.

Он обратился к западным политикам, заявляя якобы о «победах» оккупантов в Украине.

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«Западным странам нужно внимательно анализировать ситуацию на поле боя, где ВС РФ постоянно продвигаются вперед», — сказал он.

Кроме того, муртад Путина дерзко добавил, что «Запад ошибается, рассчитывая нанести поражение РФ».

Также в Кремле в очередной раз подтвердили, что они не планируют заканчивать войну по дипломатическому пути, а «ожидают реализации наших собственных целей». Здесь он упомянул саммит на Аляске «Россия — США».

«Россия ожидает не выполнения договоренностей, достигнутых на саммите в Анкоридже, а победы», — заявил цинично и обвинил, что «одна из сторон не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства».

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Поражение РФ в войне — последние заявления Запада

Напомним, премьер-министр Марк Карни заявил, что союзники Украины убеждены в неизбежном поражении России в войне. По его словам, западные партнеры Украины убеждены, что ситуация на фронте претерпела фундаментальные изменения не в пользу России.

О неминуемом поражении РФ также загорал Дональд Трамп. Он заявил, что Россия должна заключить мирное соглашение, ведь огромные человеческие потери с обеих сторон — это безумие.

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