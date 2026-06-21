Великобритания готовит для Украины оружие, которое США не смогут ограничить: детали от Bloomberg

Великобритания / © Unsplash

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Великобритания разрабатывает недорогое дальнобойное оружие, которое можно будет развернуть в Украине без зависимости от американских компонентов и данных.

Об этом сообщили представители британского Минобороны, передает Bloomberg.

По словам источников, в ближайшие месяцы в Великобритании и Украине должны пройти испытания трех систем британской разработки. Речь идет о проектах компаний MBDA, MGI Engineering и Rotron Aerospace.

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Цель программы – передать новое оружие на фронт в течение года. Проект получил название Brakestop и был запущен в конце 2024, однако его реализацию ускорили для поддержки Украины.

Ожидается, что новое оружие будет менее точным и менее мощным, чем крылатые ракеты Storm Shadow производства MBDA. В то же время она должна стоить примерно вдвое дешевле англо-французского аналога.

Главное отличие новых систем – отсутствие американских компонентов и зависимости от американских данных. По словам чиновников, это сделает оружие оперативно независимым.

Такое требование выдвинуло правительство Великобритании. Лондон, как и другие европейские столицы, обеспокоен чрезмерной зависимостью от оборонной промышленности США на фоне изменения американской политики в отношении Европы.

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Ранее министр обороны США Пит Гэгсет заявил, что Вашингтон проведет шестимесячный анализ своего военного присутствия в Европе. Европейские страны готовятся к сценарию, при котором американская поддержка может значительно сократиться.

Украина уже использует ракеты Storm Shadow для ударов по российским целям. Эти высокоточные ракеты воздушного базирования имеют дальность более 250 км и летят на малых высотах благодаря сочетанию инерциальной навигации, GPS и навигации по рельефу местности. Стоимость одной ракеты оценивается примерно в 1 млн долларов.

Новые британские системы не смогут уничтожать укрепленные бункеры, однако будут иметь боевую часть массой не менее 225 кг. Это позволит им наносить значительный вред целям.

По требованиям британского правительства новое оружие должно быть наземного базирования и поражать цели на расстоянии более 500 км. Примерная стоимость одной системы без боевой части должна составлять около 400 тыс. фунтов стерлингов, или примерно 529 тыс. долларов.

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По данным источников, все три компании, вышедшие в финальный этап конкурса, заявляют о готовности производить не менее 40 единиц оружия в месяц уже через три-четыре месяца после получения заказа.

Компании могут попытаться продавать эти системы непосредственно Украине или другим европейским странам, даже если не получат основной контракт от британского правительства.

Также напомним, что Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на 752 млн. фунтов стерлингов, что составляет примерно 996 млн. долларов.

Объявление о военной поддержке прозвучало после заявления премьер-министра Великобритании на саммите G7. Ранее Лондон также сообщил о выделении 210 млн. фунтов стерлингов, или около 278 млн. долл., из британского фонда экспортного финансирования для обеспечения электроэнергией украинских атомных электростанций.

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