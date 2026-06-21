Молодые супруги воспитанников детдома / © Львівська міська рада

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Житель Львовской общины, 23-летний Андрей Видюк, вместе с женой Еленой воспитывает 10 детей: одну биологическую дочь Юстину и девять приемных.

Об этом рассказали во Львовском горсовете ко Дню отца.

По словам молодого отца, еще во время встреч они мечтали не только о собственных детях, но и о том, чтобы взять из детского дома. И в один момент молодые супруги стали родителями для девяти приемных детей.

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«Однако жизнь всегда ведет своим путем, и так получилось, что этих детей стало одновременно девять, а я в один момент стал многодетным папой. Когда был маленьким, я себе представлял, что у меня будет много детей — и так произошло», — говорит Андрей Видюк.

Елена и Андрей усыновили детей благодаря волонтерской деятельности.

«Мы шли с решением, что хотим стать родителями именно этим девятым детям, потому что когда волонтерили, то пересекались с ними. Часто жена смеется и говорит, что это Соломия избрала нас. В один период мы много волонтерили в Центре поддержки детей, и одним из этих детей была Соломия. И когда приходило время прощаться, как мы ехали, всегда было очень больно. Позже на дневных центрах или лагерях она постоянно спрашивала, когда мы заберем ее навсегда. Она впала нам в сердце. А вместе с ней и все девочки и парни», — рассказывает мужчина.

Андрей признается, что быть молодым многодетным папой является вызовом, потому что «все родители-воспитатели, с которыми я общаюсь, немного старше меня, и нам есть о чем говорить только относительно детей».

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© Львівська міська рада

Как выглядит день в большой молодой семье

Молодые родители делятся тем, что день у них начинается рано. Пока дети постарше собираются в школу, младшие проходят свои утренние процедуры. У каждого есть свои обязанности, а домашние дела выполняют вместе.

«Надо разбудить старших детей. В это время жена готовит завтрак или сами дети — у них это прекрасно получается. Потом старшие идут в школу, младших я везу в садик или школу. Возвращаюсь домой, потому что работаю дистанционно», — говорит мужчина.

Кроме того, трое детей нуждаются в постоянном лечении из-за гемофилии — редкого наследственного заболевания. Им дважды в неделю нужно внутривенно вводить препарат.

«На это практически идет целый день, потому что мы стараемся не пропускать введение препарата», — признался молодой отец.

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Напомним, украинцев трогательно поздравили с Днем отца. Главы государства и силовых структур поздравили украинских пап.

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