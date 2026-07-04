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Туск сделал неожиданное заявление о поддержке Украины: что сказал премьер Польши
Туск призвал польскую делегацию на саммите НАТО не давать новые финансовые обещания Украине.
Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал национальную делегацию на предстоящем саммите НАТО в Анкаре воздержаться от новых финансовых обязательств перед Украиной.
Об этом глава польского правительства заявил во время встречи с журналистами.
Туск о помощи Украине — что заявил
Глава правительства попросил делегацию во главе с президентом Каролем Навроцким помнить о собственных расходах Польши на оборону. Премьер призвал дипломатов «осторожничать при любых заявлениях относительно дальнейшей поддержки Украины со стороны Польши».
«Это не потому, что я считаю, что Украине не нужна финансовая поддержка. Я считаю, что у Польши очень значительные обязанности по всей восточной границе ЕС, и каждый должен это учитывать», — отметил Дональд Туск.
Он также добавил, что, несмотря на длительные боевые действия на территории Украины, именно Польша обеспечивает основную защиту восточных границ Европейского Союза от внешних угроз.
Политические отношения Украины и Польши — последние новости
Напомним, Кароль Навроцкий рассматривает возможность сокращения контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским после последних решений украинских властей. В то же время о прекращении помощи Украине речь не идет.
Также лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский написал письмо своим однопартийцам, в котором вновь высказался против вступления Украины в Евросоюз, пока Киев не изменит историческую политику.
Кстати, российские спецслужбы готовят масштабную информационно-психологическую атаку, направленную на раскол в отношениях между Киевом и Варшавой.