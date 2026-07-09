Ольга Горбачова на рідкісних кадрах здивувала дорослим виглядом 11-річної доньки від Юрія Нікітіна

Ольга Горбачова / © instagram.com/gorbachovaolga

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Українська співачка та блогерка Ольга Горбачова здивувала дорослим виглядом 11-річної доньки від колишнього чоловіка, продюсера Юрія Нікітіна.

Артистка вперше за тривалий час опублікувала кадри з Серафимою в Instagram-stories. Тож, на рідкісних знімках можна помітити, який зараз вигляд має молодша донька колишнього подружжя.

Ольга Горбачова зізналась, що сама не бачила Серафиму протягом місяця. Коли вони нарешті зустрілись, то артистка була здивована. Дівчинка за цей час встигла неабияк підрости. Зокрема, Серафима за зростом вже наздоганяє зіркову маму, і це їй лише 11 років. Ольга Горбачова ділиться, якщо донечка ростиме так і далі, то в неї є всі шанси стати моделлю.

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Ольга Горбачова з молодшою донькою від Юрія Нікітіна / © instagram.com/gorbachovaolga

Зазначимо, Ольга Горбачова та Юрій Нікітін одружились 2007 року, але вже 2009-го встигли розлучились. Проте вони дали стосункам другий шанс і 2016-го повторно уклали шлюб. За цей час у них народилось дві доньки — Поліна та Серафима.

До речі, торік Ольга Горбачова приголомшила новиною, що вони знову розлучаються. Попри розрив, артистка та продюсер зберегли теплі стосунки, а Юрій Горбачов навіть вітав колишню дружину з річницею шлюбу. Щоправда, на тлі цього ексзакохані стикнулись із критикою. Ольга Горбачова вже відповіла на всі докори про їхні стосунки.

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