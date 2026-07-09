Політ на орбіту — це подорож у майбутнє: фізики пояснили дивовижний ефект

Астронавти на орбіті. Ілюстративне зображення / © Associated Press

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Кожен астронавт, який повертається з низької навколоземної орбіти, фактично здійснює невелику подорож у часі. Після завершення місії він виявляється на кілька мілісекунд молодшим, ніж був би, якби весь цей час залишався на поверхні Землі.

Про це пише видання Space Daily.

Йдеться не про фантастику чи метафору, а про реальний фізичний ефект, підтверджений теорією відносності Альберта Ейнштейна та багаторічними вимірюваннями за допомогою надточних атомних годинників.

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Чому час у космосі минає інакше

Як пояснює видання, час не є сталою величиною для всіх спостерігачів. На його плин впливають швидкість руху та сила гравітації.

Під час перебування на борту Міжнародної космічної станції діють два релятивістські ефекти. З одного боку, через рух зі швидкістю близько 7,7 кілометра на секунду час для астронавтів сповільнюється. З іншого — слабше гравітаційне поле на висоті приблизно 400 кілометрів над поверхнею Землі змушує годинники йти трохи швидше.

Однак ефект від високої швидкості переважає. У результаті астронавт старіє приблизно на 20–25 мікросекунд менше за кожну добу, проведену на орбіті.

Кілька мілісекунд за пів року

Як пише Space Daily, після шестимісячної експедиції на Міжнародній космічній станції різниця між астронавтом і людиною, яка залишалася на Землі, становить приблизно чотири-п’ять мілісекунд. Навіть після року безперервного перебування на орбіті вона не перевищує дев’яти мілісекунд.

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Саме тому фізики говорять, що подорож у майбутнє не суперечить законам природи — вона відбувається щоразу, коли різні об’єкти проходять крізь простір-час різними шляхами й знову зустрічаються.

Чи впливає «подорож в часі» на здоров’я

Видання зазначає, що цей феномен є практичним підтвердженням відомого «парадоксу близнюків», який описує спеціальна теорія відносності. Попри це, через порівняно невеликі швидкості космічних кораблів ефект залишається надзвичайно малим.

Водночас на стан здоров’я астронавтів значно більше впливають не релятивістські ефекти, а космічна радіація, мікрогравітація, втрата кісткової та м’язової маси, порушення сну й інші фізіологічні навантаження.

Таким чином, після повернення на Землю астронавт справді виявляється на кілька мілісекунд молодшим завдяки законам фізики, хоча ця різниця не має практичного медичного значення.

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Нагадаємо, раніше фізики з Університету Квінсленда в Австралії запропонували модель для вивчення гіпотетичних подорожей у часі. Вони доопрацювали так звану теорію Алькуб’єрре, згідно з якою у космосі можна переміщатися з надсвітловою швидкістю.

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