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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
56
Час на прочитання
1 хв

У строкатій сукні, білому жакеті та з новою зачіскою: британська герцогиня на Вімблдоні в Лондоні

80-річна британська герцогиня Глостерська Біргітта знову відвідала Вімблдон.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Герцогиня Глостерська Біргітта

Герцогиня Глостерська Біргітта / © Getty Images

Дружина принца Річарда, герцога Глостерського і родичка короля Чарльза була зазнімкована в королівській ложі під час восьмого дня чемпіонату Вімблдону 2026 року у Всеанглійському клубі лаун-тенісу і крокету в Лондоні.

Герцогиня обрала для нового виходу у світ строкату сукню з поясом на талії та білий лляний жакет. Вона зробила нову стрижку, підстригла волосся ще коротше, а також одягла золоті сережки-кільця, кілька прикрас на шию, зокрема і тонке перлинне кольє, а також прикріпила до коміра брошку у вигляді білої ромашки.

Герцогиня Глостерська Біргітта / © Getty Images

Герцогиня Глостерська Біргітта / © Getty Images

Раніше герцогиня Біргітта вже відвідувала Вімблдонський турнір, але тільки в іншому образі.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
56
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