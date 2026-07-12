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У строкатій сукні, білому жакеті та з новою зачіскою: британська герцогиня на Вімблдоні в Лондоні
80-річна британська герцогиня Глостерська Біргітта знову відвідала Вімблдон.
Дружина принца Річарда, герцога Глостерського і родичка короля Чарльза була зазнімкована в королівській ложі під час восьмого дня чемпіонату Вімблдону 2026 року у Всеанглійському клубі лаун-тенісу і крокету в Лондоні.
Герцогиня обрала для нового виходу у світ строкату сукню з поясом на талії та білий лляний жакет. Вона зробила нову стрижку, підстригла волосся ще коротше, а також одягла золоті сережки-кільця, кілька прикрас на шию, зокрема і тонке перлинне кольє, а також прикріпила до коміра брошку у вигляді білої ромашки.
Раніше герцогиня Біргітта вже відвідувала Вімблдонський турнір, але тільки в іншому образі.