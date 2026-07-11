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Бездітне подружжя з Шанхая, Китай, яке все життя жило надзвичайно скромно, після своєї смерті залишило величезний спадок для благодійності.

Як передає SCMP, чоловік і дружина пожертвували п’ять мільйонів юанів (близько 735 тисяч доларів США), завдяки чому допомогу отримали 455 дітей із вродженими вадами серця.

Про благородний вчинок подружжя стало відомо під час благодійної виставки, що відбулася наприкінці минулого місяця в Шанхаї.

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Ду Іньжун помер 2018-го у віці 81 року, а його дружина Лу Суїн пішла з життя торік у 92-річному віці. За життя чоловік працював викладачем, а дружина — лікаркою. Після виходу на пенсію вони продовжували жити в Шанхаї, ведучи дуже ощадливий спосіб життя.

На початку 2018 року Ду Іньжун побачив біля Шанхайської кардіоторакальної лікарні «Йода» плакат із закликом допомогти дітям, які народилися з вадами серця.

Не вагаючись, подружжя пожертвувало 500 тисяч юанів (73 тисяч доларів), яких вистачило на лікування десяти маленьких пацієнтів.

Ду Іньжун і Лу Суїн / Фото: The Paper

Незабаром вони ухвалили ще більш несподіване рішення — передати на благодійність ще 4,5 мільйона юанів (661 455 доларів США). Працівниця лікарні, яка координувала благодійний проєкт, після відвідин їхнього будинку навіть намагалася відмовити літніх людей від такого кроку. Побачивши їхнє житло, вона описала його як «старе й занедбане» та порадила залишити хоча б частину заощаджень для власних потреб.

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«У нас обох залишилося небагато часу. Ми отримуємо пенсії і ще маємо деякі заощадження. Нам не потрібно багато грошей», — сказав Ду співробітниці, наполягаючи на тому, щоб зробити пожертву.

Помешкання Ду Іньжун і Лу Суїн / Фото: The Paper

Оскільки власних дітей у подружжя не було, вони офіційно домовилися, що після їхньої смерті законним опікуном їхньої спадщини стане Шанхайська фундація китайців за кордоном.

Уже через декілька тижнів після оформлення пожертви Ду Іньжун помер внаслідок онкологічного захворювання. Його дружина Лу Суїн прожила ще декілька років, перебуваючи в лікарні, й померла у серпні 2025-го.

У квартирі подружжя стояли старі меблі, а серед особистих речей знайшли окуляри зі зламаною оправою, яку вони полагодили за допомогою звичайного пластиру.

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Також у будинку виявили десятки зошитів із детальними записами про щоденні витрати.

Записи витрат Ду Іньжун і Лу Суїн / Фото: The Paper

За словами працівників фонду, Ду Іньжун розповідав, що часто купував у громадській їдальні один ланч-бокс за 17 юанів (приблизно 2,5 долара США), після чого ділив його навпіл, щоб пообідати разом із дружиною.

Попри надзвичайну ощадливість, літнє подружжя мало багатий внутрішній світ. У квартирі знайшли численні конспекти прочитаних книжок, вирізки з газет, старовинний програвач, скрипку та ракетки для бадмінтону.

Крім того, Ду Іньжун активно цікавився фондовим ринком. У тих самих зошитах, де він записував сімейні витрати, чоловік також фіксував зміни біржових котирувань і власні спостереження як досвідчений інвестор.

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Втім, допомога дітям із вадами серця не була їхньою єдиною благодійною ініціативою.

Після руйнівного землетрусу 2010 року в автономному окрузі Юшу в провінції Цінхай подружжя пожертвувало 10 тисяч юанів на допомогу постраждалим.

Ще 10 тисяч юанів вони передали на благодійний проєкт «Водяна криниця для матерів», який забезпечує жителів північно-західного Китаю доступом до чистої води.

2013 року після землетрусу в місті Яань провінції Сичуань подружжя пожертвувало ще 80 тисяч юанів постраждалому регіону, а також виділило 20 тисяч юанів на підтримку освіти місцевих школярів.

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У квітні цього року Шанхайський фонд китайців за кордоном виконав останню волю подружжя та організував їхнє поховання в морі.

«Смерть — це не кінець; кінець — це забуття. Можливо, їхні імена не увійдуть в історію, але 455 дітей, яким вони допомогли, завжди пам’ятатимуть цю пару дідуся й бабусі та їхню найдорожчу любов», — зазначили представники фонду під час благодійної виставки.

Історія Ду Іньжуна та Лу Суїн швидко поширилася китайськими соціальними мережами, де користувачі масово висловлювали захоплення їхнім вчинком.

«Їхні душі сяють», — написав один із користувачів.

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«Вони такі безкорисливі, чудові люди. Я віддаю шану цим двом літнім людям», — додав інший.

Нагадаємо, MONATIK, Мішель Андраде і Latexfauna знялися у благодійній кампанії колекції прикрас Atlas Festival і Guzema Foundation.

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