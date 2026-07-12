ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
26
Час на прочитання
2 хв

Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 13–19 липня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси та навіть здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Озеро у формі серця

Озеро у формі серця / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 13 до 19 липня?

Близнята

Близнятам, у яких останнім часом у стосунках із близькою людиною постійно зростає напруженість, варто замислитися про те, що значна частина провини за ситуацію, що склалася, лежить на них самих.

Передусім причина відсутності взаєморозуміння полягає в тому, що представники знака постійно чогось вимагають від свого партнера, не кажучи йому водночас, чого саме вони хочуть, і ображаються через те, що він не вгадав. Зірки радять їм відверто поговорити з коханою людиною, озвучивши їй свої очікування — і все одразу ж налагодиться.

Терези

Терезам не варто розпорошувати свою увагу на кількох потенційних партнерів, яких у них — втім, як завжди — не бракуватиме. Дуже важливо — хоч це й буде непросто — вибрати когось одного, керуючись водночас винятково почуттями — розрахунок у цьому разі недоречний.

Саме такий підхід відкриє в особистому житті представників знака справді світлу — й максимально широку — смугу, яка принесе їм справжнє кохання і, як наслідок, щастя, про яке вони давно мріяли.

Риби

Рибам, яким, незважаючи на їхню привабливість в очах протилежної статі, останнім часом важко відчути всю повноту щастя в особистому житті, зірки настійно рекомендують уважно роздивлятися навколо — як у прямому, так і в переносному сенсі.

Можна сподіватися, що саме в цей час в оточенні представників знака з’явиться та — можливо, єдина й неповторна, — безперечно, кохана людина, на яку вони так довго чекали. Головне — не мріяти про чудові стосунки, а робити все для того, щоб грамотно їх налагодити.

Читайте також:

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
26
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie