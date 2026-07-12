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Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 13–19 липня
До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси та навіть здоров’я.
Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.
Кому пощастить у коханні цього тижня — від 13 до 19 липня?
Близнята
Близнятам, у яких останнім часом у стосунках із близькою людиною постійно зростає напруженість, варто замислитися про те, що значна частина провини за ситуацію, що склалася, лежить на них самих.
Передусім причина відсутності взаєморозуміння полягає в тому, що представники знака постійно чогось вимагають від свого партнера, не кажучи йому водночас, чого саме вони хочуть, і ображаються через те, що він не вгадав. Зірки радять їм відверто поговорити з коханою людиною, озвучивши їй свої очікування — і все одразу ж налагодиться.
Терези
Терезам не варто розпорошувати свою увагу на кількох потенційних партнерів, яких у них — втім, як завжди — не бракуватиме. Дуже важливо — хоч це й буде непросто — вибрати когось одного, керуючись водночас винятково почуттями — розрахунок у цьому разі недоречний.
Саме такий підхід відкриє в особистому житті представників знака справді світлу — й максимально широку — смугу, яка принесе їм справжнє кохання і, як наслідок, щастя, про яке вони давно мріяли.
Риби
Рибам, яким, незважаючи на їхню привабливість в очах протилежної статі, останнім часом важко відчути всю повноту щастя в особистому житті, зірки настійно рекомендують уважно роздивлятися навколо — як у прямому, так і в переносному сенсі.
Можна сподіватися, що саме в цей час в оточенні представників знака з’явиться та — можливо, єдина й неповторна, — безперечно, кохана людина, на яку вони так довго чекали. Головне — не мріяти про чудові стосунки, а робити все для того, щоб грамотно їх налагодити.
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