Принц Гарри залюбовал забавным фото с козой во время фестиваля в Бирмингеме

Принц Гарри / © Getty Images

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Принц Гарри принял участие в йоге с козами во время летнего фестиваля Scotty’s в замке Максток в Бирмингеме.

Scotty’s — это благотворительная организация, помогающая детям и молодым людям, потерявшим родителей, служивших в британских вооруженных силах, справиться с последствиями горя.

Принц Гарри / © Getty Images

К сожалению, Меган Маркл и дети пары — принц Арчи и принцесса Лилибет не присоединились к Гарри в этот день на мероприятии, хотя известно, что они находятся сейчас в Британии и уже встречались за семейным обедом с королем Чарльзом и королевой Камиллой в Хайгров-Хаусе в пятницу.

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На следующий день, в субботу, 41-летний герцог Сассекский отправился на летний фестиваль Скотти в замке Максток в Уорикшире. Мероприятие было организовано благотворительной организацией Scotty’s Little Soldiers, которая оказывает поддержку детям, потерявшим родителя, служившего в вооруженных силах.

Принц Гарри / © Getty Images

Принц Гарри, потерявший свою мать, принцессу Диану, когда ему было всего 12 лет, и также служивший в британской армии, поддерживает эту организацию с 2017 года и стал ее глобальным послом в 2023 году.

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