Акторка Лорен Грем розповіла, як приготувати її улюблену ранкову каву, яка нагадує про Різдво
Лорен Грем, зірка серіалу «Дівчата Гілмор», розповіла про свій ранковий ритуал і це справжній гімн усіх, хто не уявляє життя без чашки ароматної та смачної кави.
Для Лорен Грем кава — це не просто напій, а маленька вистава, яку вона з гумором називає своїм «кавовим шоу». Акторка розповіла у соцмережах, що її часто зупитують, як вона готує свою улюблену каву. І замість того, щоб тримати інтригу, вона вирішила показати все як є.
У центрі цього ранкового ритуалу — автоматична кавомашина, яка, за словами Грем, робить життя значно простішим і ідеальна для тих, хто не хоче витрачати час, але не готовий жертвувати якістю.
А тепер, найцікавіше, бо кава Лорен Грем — це не просто кава, вона додає до неї:
ванільні кокосові вершки
збиті вершки
корицю
цукор-рафінад
І головне правило — жодних конкретних пропорцій. Акторка описує кількість вершків як «добрячий плюх» і це, мабуть, найкраща кулінарна порада, довіряти собі та своєму смаку.
Цікаво, що звичка додавати збиті вершки з’явилася у неї на Різдво і так сподобалася, що залишилася назавжди. Чому б не зробити кожен день святковим, жартує Грем. А якщо вже зовсім святковий настрій, то можна додати трохи Bailey’s Irish Cream.
Можливо така кава підійде не всім, адже для когось буде занадто солодкою, але справа не у рецепті, і ви завжди можете щось замінити чи підібрати інші інгредієнти.
Ранкова кава Лорен Грем — це ритуал, який допомагає відчути себе готовими до нового дня. І не так важливо, як саме ви п’єте каву, головне, щоб вона приносила вам радість.