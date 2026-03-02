В Амстердаме подтвердили подлинность картины Рембрандта, которую 65 лет считали утраченной

Картина «Видение Захарии в храме» / © Associated Press

В Амстердаме обнаружили картину Рембрандта, которая долгие десятилетия считалась пропавшей. Эксперты подтвердили ее подлинность.

Об этом пишет BBC.

Картину «Видение Захарии в храме» (1633) исключили из списка работ нидерландского мастера 1960 года, а уже в следующем году полотно было продано частному коллекционеру — после этого его местонахождение оставалось неизвестным.

Картина снова появилась в поле зрения, когда владельцы передали ее на исследования в амстердамский Рейксмузей. Музей проводил экспертизу в течение двух лет. Аутентичность подтвердили после анализа красок — они соответствуют тем, которые Рембрандт использовал в тот период, — а также техники письма и наслоения краски, совпадающие с его ранними работами.

Исследователи отметили, что подпись оригинальная, а деревянная панель датируется правильным периодом. У картины есть все признаки стиля Рембрандта на «пике» раннего этапа его карьеры.

На холсте изображен библейский сюжет о первосвященнике Захарии, которому архангел Гавриил извещает о рождении сына — будущего Иоанна Крестителя. Самого Гавриила художник не показывает буквально: его присутствие передано через свет в верхней правой части композиции, и именно это драматургическое решение исследователи называют одним из красноречивых жестов молодого Рембрандта.

Ранее стало известно, что специалисты Национальной галереи Шотландии обнаружили на обороте картины Винсента Ван Гога «Голова крестьянки» ранее неизвестный автопортрет художника.