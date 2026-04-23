Сукня, яку не створювали з нуля: історія образу відьми Глінди з фільму "Чарівник країни Оз"

1939 року на екрани вийшов фільм «Чарівник країни Оз», який став не лише проривним для свого часу, а й назавжди увійшов до історії кінематографу та світової попкультури, зокрема, через костюми.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Біллі Берк у ролі Доброї відьми Глінди

Біллі Берк у ролі Доброї відьми Глінди / © скриншот з відео

Найвідомішим символом фільму є червоні туфельки головної героїні, однак не менш захоплива історія створення у «зефірної» рожевої сукні відьми Глінди, яку зіграла у першій екранізації акторка Біллі Берк.

Над створенням сукні працював відомий у ті часи костюмер Гілберт Адріан, а взявся він за цю роботу, бо обожнював однойменну книжку Френка Баума з дитинства. Образи різних персонажів настільки чітко закарбувалися в його пам’яті, що одним з його звичних занять після школи було малювати у своїх зошитах уявних героїв із фантастичного світу, розповідається у книжці Gowns by Adrian: the MGM years 1928-1941.

Біллі Берк у ролі Доброї відьми Глінди і Джуді Гарленд у ролі Дороті / © Getty Images

Коли наприкінці весни 1938 року почалася підготовка до роботи над костюмами для «Чарівника країни Оз», Адріан попросив у сестри відправити йому коробку з його старими шкільними зошитами. Дизайнер вивчав свої дитячі малюнки у пошуках ідей для костюмів. Робота була для нього дуже захопливою і він сам зізнавався, що «отримує більше задоволення від Оз, ніж від подорожі до Європи», а після завершення роботи сказав: «це була найцікавіша робота в кіно в моєму житті».

Однак сукня Біллі Берк не була створена з нуля. Вважається, що рожева пишна сукня була перешита із вбрання, яке носила акторка Джанетт Макдональд у фільмі «Сан-Франциско» трьома роками раніше, у якому Адріан також був дизайнером. Оскільки Джанетт Макдональд і Біллі Берк мали різні розміри, дизайнеру довелося внести кілька змін у сукню і здійснити низку правок, які призвели до суттєвої переробки оригінальної версії: він додав внутрішні рукави з сітки, підбиті тюлем, і збільшив об’єм зовнішніх рукавів; змінив форму вирізу та прибрав наявні оздоблення; розширив спідницю й замінив зірки; додав великі метелики; скоригував талію та надав більше блиску ліфу.

Причиною повторного використання сукні було бажання заощадити час, бо загалом дизайнер створив образи для всього акторського складу фільму, які налічували 3210 костюмів. І хоча йому допомагало 178 співробітників, всерівно мірки з кожного актора потрібно було знімати вручну. І хоча спершу Адріан все ж планував створити оригінальну сукню для доброї фей, але відмовився від цієї ідеї. Також цікаво і те, чому колір у сукні був не білим, згідно книжці The Making of the Wizard of Oz: «У ті часи ми повинні були бути дуже обережними з кольором. Наприклад, ми не могли знімати чисто білий — доводилося використовувати екрю або бежевий, щоб створити ілюзію білого», — розповідав у книзі відповідальний за технікалор фільму. Адріан же часто хотів саме білі кольори, що призводило до конфліктів, але сукня для відьми відповідала кіностандартам і ймовірно саме тому й була обрана ним повторно.

Місцезнаходження сукні Глінди наразі невідоме, як і те, чи вона досі збереглася. Оскільки і ті часи не було розуміння цінності костюмів, їх не берегли і часто перешивали, для повторних використань і утилізували, якщо вони зношувались. Також є версія, що сукня згоріла під час пожежі, але вона вважається наймалоімовірнішою.

