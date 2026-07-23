С Месси, Холандом и вратарем Кабо-Верде: ФИФА представила символическую сборную ЧМ-2026

Возинья / © Associated Press

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Международная федерация футбола (ФИФА) объявила символическую сборную чемпионата мира-2026, победителем которой стала Испания.

Команда была сформирована по версии болельщиков. В ее состав вошли по три игрока сборных Испании и Франции, двое аргентинцев, а также по одному представителю Норвегии, Англии и Кабо-Верде.

Отметим, что голкипером символической сборной турнира фанаты выбрали вратаря национальной команды Кабо-Верде Возинью, который стал звездой соцсетей после матча группового этапа с Испанией (0:0).

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Благодаря своему яркому перфомансу на ЧМ-2026 40-летний Возинья стал самым популярным голкипером мира в Instagram — на его страницу в соцсети уже подписалось 29,5 млн человек.

Символическая сборная ЧМ-2026

Вратарь: Возинья (Кабо-Верде).

Защитники: Марк Кукурелья, Педро Порро (оба — Испания), Лисандро Мартинес (Аргентина), Дайо Упамекано (Франция).

Полузащитники: Джуд Беллингем (Англия), Майкл Олисе (Франция), Родри (Испания).

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Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция), Эрлинг Холанд (Норвегия), Лионель Месси (Аргентина).

Символическая сборная ЧМ-2026 по версии болельщиков / instagram.com/fifaworldcup

Напомним, в финале ЧМ-2026 сборная Испании в экстра-таймах дожала Аргентину (1:0), которая после 90+3-й минуты играла в меньшинстве из-за удаления Энцо Фернандеса. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

Испания во второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу. Впервые это произошло в 2010 году — тогда "Фурия Роха" в экстра-таймах одолела Нидерланды (1:0) и завоевала "золото" Мундиаля.

Сразу после финального матча ФИФА вручила награды лучшим на турнире. Приз лучшему игроку ЧМ-2026 получил капитан сборной Испании Родри, а обладателем "Золотой бутсы" стал форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, который с 10 голами стал лучшим бомбардиром Мундиаля.

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Ранее сообщалось, что ФИФА вырезала Трампа с командного фото сборной Испании после победы в финале ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что звезда сборной Аргентины устроил драку с двумя игроками Испании после финала ЧМ-2026.

Кроме того, ЧМ-2026 побил рекорд общей посещаемости в истории Мундиалей.

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