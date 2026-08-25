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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
401
Час на прочитання
2 хв

"Дуже багато питань": Федоров отримав виклик до ТСК щодо операції "Мідас"

Федорова запросили на засідання комісії для надання пояснень та показань у межах дослідження інформації щодо операції «Мідас».

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Ексміністр оборони Михайло Федоров

Ексміністр оборони Михайло Федоров / © Getty Images

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради запросила ексміністра оборони Михайла Федорова на засідання. Парламентарі планують отримати відповіді на численні запитання, які стосуються резонансної операції «Мідас».

Про це повідомив очільник ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану Олексій Гончаренко.

«У комісії з’явилось дуже багато питань до пана Михайла. Хочеться отримати на них відповіді», — написав Гончаренко в Мережі.

У зв’язку з цим Федорова запросили на засідання комісії для надання пояснень і показань у межах дослідження.

«З метою всебічного та об’єктивного з’ясування обставин, що становлять предмет розслідування, запрошуємо взяти участь у засіданні Комісії. Ваша присутність необхідна для надання пояснень та показань у межах дослідження інформації щодо операції «Мідас», оприлюдненої на офіційному сайті НАБУ 11.11.2025», — йдеться в оприлюдненому документі.

Засідання ТСК заплановане на 31 серпня о 13:00.

Запрошення Михайла Федорова на засідання ТСК / © Telegram/Олексій Гончаренко

Запрошення Михайла Федорова на засідання ТСК / © Telegram/Олексій Гончаренко

Нагадаємо, 19 серпня Федоров опублікував відеозвернення на своєму YouTube-каналі, у якому закликав знайти законний і безпечний механізм для проведення виборів в Україні навіть під час війни, щоб демократія не стала заручницею Росії. На його думку, громадяни не повинні жити в державі, де не розуміють мотивів ухвалення рішень влади.

Згодом Федоров в інтерв’ю «24 каналу» заявив, що корупційні схеми в Україні досі існують і за підтримки частини посадовців та правоохоронців заважають закінчити війну в сильній позиції. За словами експосадовця, під час роботи в Міноборони він боровся з цими схемами.

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