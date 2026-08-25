"Дуже багато питань": Федоров отримав виклик до ТСК щодо операції "Мідас"

Ексміністр оборони Михайло Федоров / © Getty Images

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Тимчасова слідча комісія Верховної Ради запросила ексміністра оборони Михайла Федорова на засідання. Парламентарі планують отримати відповіді на численні запитання, які стосуються резонансної операції «Мідас».

Про це повідомив очільник ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану Олексій Гончаренко.

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«У комісії з’явилось дуже багато питань до пана Михайла. Хочеться отримати на них відповіді», — написав Гончаренко в Мережі.

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У зв’язку з цим Федорова запросили на засідання комісії для надання пояснень і показань у межах дослідження.

«З метою всебічного та об’єктивного з’ясування обставин, що становлять предмет розслідування, запрошуємо взяти участь у засіданні Комісії. Ваша присутність необхідна для надання пояснень та показань у межах дослідження інформації щодо операції «Мідас», оприлюдненої на офіційному сайті НАБУ 11.11.2025», — йдеться в оприлюдненому документі.

Засідання ТСК заплановане на 31 серпня о 13:00.

Запрошення Михайла Федорова на засідання ТСК / © Telegram/Олексій Гончаренко

Нагадаємо, 19 серпня Федоров опублікував відеозвернення на своєму YouTube-каналі, у якому закликав знайти законний і безпечний механізм для проведення виборів в Україні навіть під час війни, щоб демократія не стала заручницею Росії. На його думку, громадяни не повинні жити в державі, де не розуміють мотивів ухвалення рішень влади.

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Згодом Федоров в інтерв’ю «24 каналу» заявив, що корупційні схеми в Україні досі існують і за підтримки частини посадовців та правоохоронців заважають закінчити війну в сильній позиції. За словами експосадовця, під час роботи в Міноборони він боровся з цими схемами.

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