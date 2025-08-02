День ангела 2 серпня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 2 серпня, день ангела / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 2 серпня

2 серпня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Івана, Кирила, Платона, Романа, Степана, Тараса, Федора.

Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві життєрадісний, добрий. В дорослому віці стає надійним і серйозним.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим, спокійним.

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Кирило — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “владика”. В дитинстві талановитий, допитливий. В дорослому віці стає самовпевненим, працьовитим.

Платон — давньогрецьке походження, означає “широкий в плечах”. В дитинстві справжній філософ. В дорослому віці стає уважним, великодушним.

Роман — латинське ім’я, перекладається як “римський громадянин”. В дитинстві веселий, життєлюбний. В дорослому віці стає непередбачуваним, впевненим у собі.

Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “вінець”. В дитинстві володіє хорошою пам’яттю, добре вчиться. В дорослому віці стає працьовитим, комунікабельним.

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Тарас — давньогрецьке походження, означає “бунтівник”. В дитинстві тихий, врівноважений. В дорослому віці стає впертим, ніколи не визнає своїх помилок.

Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як “подарунок Бога”. В дитинстві вихований, часто боязкий. В дорослому віці стає більш впевненим у собі, працьовитим.

День ангела 2 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 2 серпня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди йде попереду — захищає від бід, підказує в сумнівах і підтримує у хвилини випробувань. Бажаю миру в душі, здоров’я в тілі й радості в серці. Хай життя буде світлим і щедрим на добрих людей та гарні події!

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З Днем ангела тебе! Нехай святий покровитель щодня оберігає тебе, надихає на добрі справи і дарує духовну силу. Бажаю гармонії, віри у себе та Божої ласки на кожному кроці. Нехай твоя дорога буде рівною, а серце — відкритим до світла й любові.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч — у радості й у труднощах. Нехай життя дарує багато приводів для щастя, а серце не знає тривог.

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Вітаю тебе з Днем ангела, [Ім’я]! Твій святий заступник — твій вірний супутник у житті. Бажаю, щоб він допомагав тобі здійснювати мрії, знаходити правильні рішення і завжди стояв на сторожі твого добробуту та душевного спокою.

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У цей світлий день хочу побажати тобі затишку, натхнення і безмежного тепла. Нехай ангел-охоронець ніжно торкається твого плеча, оберігаючи від тривог і ведучи до щастя. Бажаю, щоб любов і добро завжди були поруч, а твоя душа — співала від радості!