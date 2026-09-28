Россия объявила 20 млн долларов за топового командира ВСУ: кто стал целью

Командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди / © Associated Press

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Россия объявила вознаграждение в 20 миллионов долларов за информацию о местонахождении командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди («Мадьяр»).

Об этом пишет The Wall Street Journal.

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В Силах беспилотных систем считают, что из-за высокой эффективности украинских дронов Кремль сделал Бровди одной из главных целей для ликвидации. Кроме того, российские суды заочно признали украинского военного виновным в терроризме и приговорили его к десяткам лет тюрьмы. В ССС утверждают, что обвинения были сфабрикованы.

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Перед посещением одного из командных пунктов журналистам пришлось перевести мобильные телефоны в авиарежим, после чего устройства убрали в специальные чехлы Фарадея. Они блокируют сигналы сотовой связи, Wi-Fi, Bluetooth и GPS.

К месту встречи журналистов доставляли на автомобилях с затемненными стеклами, чтобы скрыть маршрут. По их данным, секретный объект расположен где-то на юго-востоке Украины. Дополнительным фактором риска стали российские решения. Бровди заочно осудили российский суд по обвинениям, которые украинская сторона считает сфабрикованными, а приговор предусматривает длительный срок лишения свободы.

Ранее сообщалось и о назначенной Москве награде за его задержание. По словам самого «Мадяра», масштаб внимания со стороны противника объясняется результатами работы Сил беспилотных систем.

Напомним, Бровди после массированной российской атаки по Киеву и области предупредил, что оккупационные войска будут наращивать террор против гражданского населения Украины.

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