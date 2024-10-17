Перелітні птахи становлять серйозну загрозу для людей — дослідження

В організмах людей, які мешкають поряд із місцями зупинок перелітних птахів, було виявлено антитіла до "пташиного грипу", що свідчить про їх зараження.

Група учених з Британії та Малайзії виявила, що вірус пташиного грипу (H5) може передаватися безпосередньо людині від диких перелітних птахів. У людей, які мешкають поряд із місцями зупинок перелітних птахів, було виявлено антитіла до вірусу, що свідчить про їх попереднє зараження.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph з посиланням на дослідження, опубліковане в Nature Communications.

Раніше було відомо, що птахи переносять вірус H5 на тисячі кілометрів, заражаючи інших тварин, зокрема свійських птахів.

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Однак під час обстеження в малайзійському штаті Сабах виявилося, що люди, які жили в радіусі 10 кілометрів від місць зупинок перелітних куликів, що пересуваються Східно-Азіатським Австралазійським шляхом, зазнали впливу вірусу пташиного грипу.

Цей маршрут перетинають понад 50 мільйонів водоплавних птахів щороку, причому Малайзія є важливим пунктом для їхньої зупинки.

Міграційні шляхи цих птахів проходять через одні з найгустонаселеніших регіонів світу, що робить передачу вірусу більш імовірною.

Дослідження, засноване на аналізі зразків крові, зібраних у 2015 році, показало, що в організмах людей, які мешкають поряд із місцями зупинок перелітних птахів, вже вироблено антитіла до вірусів H5, що свідчить про попереднє зараження.

Водночас вірусолог Меріон Купманс заявив, що висновки можуть бути передчасними, оскільки в дослідженнях відсутні дані про H5 серед свійської птиці, яка живе в господарствах "зон ризику".

Нагадаємо, над планетою нависла нова загроза — високопатогенний вірус пташиного грипу H5N1. Вірус уже сягнув кожного з континентів планети й здатний інфікувати понад 350 видів птахів і близько 60 видів ссавців.

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