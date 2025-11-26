Топ-9 речей, які категорично не можна робити після виходу із салону краси: корисні поради

Топ-9 речей, які категорично не можна робити після виходу із салону краси / © Credits

Саме у цей момент найпростіша помилка може звести старання колориста нанівець. Видання Real Simple зібрало поради та рекомендації чого не робити, щоб новий колір протримався якомога довше.

Не перегрівайте волосся стайлерами. Ніхто не каже назавжди відмовитися від плойки чи праски, це нереалістично, але варто знизити температуру. Спеціалісти кажуть, що надмірне тепло буквально «випалює» пігмент і пересушує пасма. Ідеальний температурний діапазон — 90–150°C, а не максимум, як багато хто полюбляє. Завжди користуйтеся термозахистом, без нього навіть найдорожче фарбування довго не проживе. Не мийте волосся надто часто. Занадто рідко — погано для шкіри голови, але й занадто часто — катастрофа для кольору. Шампунь змиває пігмент так само, як і забруднення. Експерти радять чергувати звичайний шампунь із кондиціонером і скоротити миття до 2–3 разів на тиждень. Так ви збережете блиск і глибину кольору. Не йдіть із салону з мокрим волоссям. Це може здатися дрібницею, але колористи на цьому наполягають, колір треба оцінювати на сухому волоссі. Тільки так і ви, і майстер побачите, як фарба поводиться на довжині та біля коріння. До того ж професійне салонне укладання — це бонус, заради якого й варто відкласти свої справи на 20–25 хв. Не намагайтеся підфарбуватися вдома фарбою з магазину. Це одне з головних табу, адже фарби з мас-маркету містять агресивні солі та аміак, колір виходить непередбачуваним, а виправляти такі експерименти складно та дорого. Замість цього користуйтеся коректорами відтінку, тонувальними масками та спреями для коренів. Вони безпечні та не псують професійне фарбування. Не питайте думки у всіх підряд одразу після фарбування. Звучить дивно, але колористи наголошують, на тому, щоб ви дали собі час призвичаїтися до нового образу. Різкі зміни відтінку — це завжди емоційно. Краще оцінити колір у різному світлі, подивитися наступного дня після сну, а вже потім показувати всім знайомим. Не розчісуйте волосся надто активно. Особливо, якщо було освітлення чи тонування. Свіжопофарбоване волосся вразливіше. Краще наносити кондиціонер, використовувати щітку для вологого волосся та акуратно розчісувати й починати з кінчиків. Так ви збережете текстуру та уникнете ламкості. Не користуйтеся «дешевими» шампунями. Не ім’я бренду важливе, а склад засобу. Уникайте продуктів із сульфатами, вони знебарвлюють пігмент і сушать шкіру голови. Вибирай шампуні з позначкою «Color Safe» або для фарбованого волосся. Це мінімальна інвестиція, яка подовжує життя вашої салонної інвестиції. Не використовуйте праску чи плойку біля обличчя. Волосся на лінії росту найтонше та найслабше. До того ж саме воно найчастіше освітлюється. Краще підкручувати його брашингом і феном, бо гаряча праска на цій зоні загрожує обламуванням. Не йдіть одразу до басейну. Хлор — ворог фарбованого волосся, особливо блонду. Якщо попереду вечірка біля басейну чи відпустка, фарбування краще зробити за тиждень, а не напередодні. Так пігмент устигне «закріпитися» та колір залишиться стійким.

Ваше фарбування — це не лише робота майстра, а й ваша увага до догляду після салону. Якщо ви будете уникати цих помилок, подовжите життя кольору, зменшите ризик сухості та ламкості й збережете той самий «вау»-ефект.