Астрологиня назвала знаки зодіаку, які рідко стають жертвою шахраїв
Шахраї існували завжди, але в наш час їх стало більше, та й схеми, якими вони користуються, вирізняються розмаїттям.
Однак обдурити їм вдається далеко не всіх — є й ті, хто — через найрізноманітніші причини — уникає будь-яких поставлених «пасток». Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які рідко стають жертвами шахраїв.
Скорпіон
Скорпіони мають рідкісну, але дуже важливу здатність: бачити свого співрозмовника — як реального, так і телефонного — наскрізь, тому прораховують будь-яку шахрайську схему, як то кажуть, на раз, тож у тих, хто захоче їх ошукати, немає практично жодних шансів.
Козоріг
Козерогів вирізняє практичність і вміння реально дивитися на речі, тому, отримуючи будь-яку пропозицію, вони насамперед ставлять собі запитання: а в чому полягає інтерес їхнього новоявленого партнера? Зазвичай відповідь розставляє всі потрібні крапки над «і».
Діва
Головна сила Дів — критичне мислення, яке дає їм змогу з чистими — нічим не затуманеними — мізками оцінювати будь-яку ситуацію і робити з неї єдино правильні висновки. Обдурити їх, втягнувши в шахрайську схему, практично неможливо — не варто й намагатися.
