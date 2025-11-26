Астролог назвал знаки Зодиака, которые редко становятся жертвой мошенников

Гороскоп / © Credits

Однако обмануть им удается далеко не всех — находятся и те, кто — в силу самых разных причин — избегает любых поставленных «ловушек». Астролог Людмила Булгакова назвала знаки /Зодиака, которые редко становятся жертвами мошенников.

Скорпион

Скорпионы обладают редкой, но очень важной способностью: видеть своего собеседника — как реального, так и телефонного — насквозь, поэтому просчитывают любую мошенническую схему, как говорится, на раз, так что у тех, кто захочет их обмануть, нет практически никаких шансов.

Козерог

Козерогов отличает практичность и умение реально смотреть на вещи, поэтому, получая любое предложение, они, прежде всего, задают себе вопрос: а в чем состоит интерес его новоявленного партнера? Как правило, ответ расставляет все нужные точки над «и».

Дева

Главная сила Дев — критическое мышление, которое позволяет им с чистыми — ничем не затуманенными — мозгами оценивать любую ситуацию и делать из нее единственно верные выводы. Обмануть их, втянув мошенническую схему, практически невозможно — не стоит и пытаться.

