ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
197
Время на прочтение
1 мин

Астролог назвал знаки Зодиака, которые редко становятся жертвой мошенников

Мошенники существовали всегда, но в наше время их стало больше, да и схемы, которыми они пользуются, отличаются разнообразием.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Однако обмануть им удается далеко не всех — находятся и те, кто — в силу самых разных причин — избегает любых поставленных «ловушек». Астролог Людмила Булгакова назвала знаки /Зодиака, которые редко становятся жертвами мошенников.

Скорпион

Скорпионы обладают редкой, но очень важной способностью: видеть своего собеседника — как реального, так и телефонного — насквозь, поэтому просчитывают любую мошенническую схему, как говорится, на раз, так что у тех, кто захочет их обмануть, нет практически никаких шансов.

Козерог

Козерогов отличает практичность и умение реально смотреть на вещи, поэтому, получая любое предложение, они, прежде всего, задают себе вопрос: а в чем состоит интерес его новоявленного партнера? Как правило, ответ расставляет все нужные точки над «и».

Дева

Главная сила Дев — критическое мышление, которое позволяет им с чистыми — ничем не затуманенными — мозгами оценивать любую ситуацию и делать из нее единственно верные выводы. Обмануть их, втянув мошенническую схему, практически невозможно — не стоит и пытаться.

Читайте также:

Дата публикации
Количество просмотров
197
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie