ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
101
Время на прочтение
1 мин

В платье с пайетками и декольте: нидерландская модель позировала возле фонтана Треви в Риме

Лаура Селия очаровала красивым образом во время прогулки по итальянскому городу.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Лаура Селия

Лаура Селия

Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram снимки из своей поездки в Италию. Красавица устроила себе фотосессию возле самого большого в Риме фонтана Треви.

Лаура Селия

Лаура Селия

Модель выглядела эффектно. На ней было кремовое обтягивающее платье без рукавов, расшитое серебряными пайетками. Главным акцентом в ее аутфите было красивое декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь.

Лаура Селия

Лаура Селия

В этом наряде фигура Селии выглядела, как изящная статуэтка.

Лаура Селия

Лаура Селия

Лук Селия дополнила объемной прической с локонами, макияжем с черными стрелками и молочным маникюром. Образ она завершила золотыми украшениями.

Лаура Селия

Лаура Селия

Лаура Селия

Лаура Селия

Напомним, Лаура Селия вышла на прогулку в идеальном осеннем монохромном луке в бордово-шоколадном оттенке.

Дата публикации
Количество просмотров
101
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie