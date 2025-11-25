В платье с пайетками и декольте: нидерландская модель позировала возле фонтана Треви в Риме

Лаура Селия

Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram снимки из своей поездки в Италию. Красавица устроила себе фотосессию возле самого большого в Риме фонтана Треви.

Модель выглядела эффектно. На ней было кремовое обтягивающее платье без рукавов, расшитое серебряными пайетками. Главным акцентом в ее аутфите было красивое декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь.

В этом наряде фигура Селии выглядела, как изящная статуэтка.

Лук Селия дополнила объемной прической с локонами, макияжем с черными стрелками и молочным маникюром. Образ она завершила золотыми украшениями.

Напомним, Лаура Селия вышла на прогулку в идеальном осеннем монохромном луке в бордово-шоколадном оттенке.