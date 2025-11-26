Постійна сухість у роті: лікарка розповіла, про які небезпечні хвороби це може сигналізувати

Сухість у роті може сигналізувати про наявність проблем зі здоров’ям / © Unsplash

Проблема сухості в роті часто виникає через зневоднення. Проте якщо вона вас турбує постійно, це може бути ознакою серйозних захворювань.

Про це пише Daily Mail.

Британська лікарка Філіпа Кей пояснила, що медична назва сухості в роті — «ксеростомія». Вона виникає, коли слинні залози виробляють недостатньо слини для зволоження. Більшість людей відчувають це тимчасово, наприклад, коли вони зневоднені, нервують або застуджені. Але в деяких людей ця проблема може стати постійною.

У найгірших випадках сухість у роті стає дуже виснажливою проблемою. Вона може ускладнювати розмови, ковтання та сприйняття смаку їжі. Крім того, це підвищує ризик різних інфекцій у роті.

Сухість у роті виникає, коли слинні залози виробляють недостатньо слини для зволоження. / © Credits

Як роз’яснила лікарка Кей, сухість у роті часто є побічним ефектом від прийому ліків. Антидепресанти, антипсихотичні та антигістамінні препарати, міорелаксанти, ліки проти нетримання сечі та таблетки від високого кров’яного тиску — всі вони можуть спричиняти сухість у роті.

«Пацієнтам, які підозрюють, що сухість у роті може бути спричинена прийомом ліків, і мають проблеми з побічним ефектом, слід поговорити зі своїм сімейним лікарем про зменшення дози або можливі альтернативні методи лікування, які вони могли б спробувати замість цього», — наголосила лікарка.

Лікарка Кей також зазначила, що агресивні методи лікування, як-от променева терапія та хіміотерапія, можуть пошкоджувати слинні залози.

У таких випадках сухість у роті часто минає після завершення терапії. Проте, щоб полегшити стан і підтримувати вологість, можна використовувати спеціальні засоби: спреї або гелі, які діють як штучна слина.

Існує також низка захворювань, які можуть спровокувати сухість у роті. Одним із них є синдром Шегрена, який виникає, коли імунна система організму починає атакувати залози, що виробляють сльози та слину.

«Якщо сімейний лікар підозрює у пацієнта синдром Шегрена, він може направити його до ревматолога або офтальмолога, який зможе точно встановити діагноз. Спеціаліст може провести аналіз крові на наявність ознак синдрому Шегрена», — розповіла Філіпа.

Вона також зазначає, що вилікувати синдром Шегрена неможливо, однак симптоми цієї хвороби можна контролювати, зазвичай за допомогою замінників слини. Також існують препарати, які можуть стимулювати залози до вироблення більшої кількості слини.

«Сухість у роті також може спричинити діабет, пов’язаний з рівнем цукру в крові. Лікування основного діабету — зазвичай за допомогою зміни дієти та, за потреби, прийому ліків, що знижують рівень цукру в крові — також може допомогти в боротьбі з сухістю у роті», — зауважила лікарка.

Хвороба Паркінсона (прогресуюче захворювання мозку) також часто спричиняє сухість у роті. Ситуація ускладнюється тим, що навіть ліки проти цієї хвороби, також викликають сухість.

«Щоб стимулювати вироблення слини, пацієнтам зазвичай радять жувати жувальну гумку або пастилки без цукру. Якщо це не допомагає, у складніших випадках для підтримання вологості можуть знадобитися замінники слини», — додала Філіпа.

