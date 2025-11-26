- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 374
- Час на прочитання
- 1 хв
Буданова неймовірно бояться росіяни, - впливовий американський журналіст
Начальник Головного управління розвідки МО України користується надзвичайною повагою в розвідувальній спільноті США - і при цьому його неймовірно бояться росіяни.
Про це написав впливовий американський журналіст та письменник Майкл Вайс на своїй сторінці в мережі X.
“Буданов користується надзвичайною повагою в розвідувальній спільноті США. Він пройшов підготовку в ЦРУ у складі українського спецпідрозділу, відомого як «Підрозділ 2245», - зазначив журналіст.
Він також згадав епізод з особистою участю голови ГУР у спецоперації в тимчасово окупованому Криму.
“Росіяни його (Буданова. - ред.) неймовірно бояться. Кілька років тому під час спецоперації в окупованому Криму він ліквідував сина полковника ФСБ «Вимпел»”, - розповів Вайс.