Буданова неймовірно бояться росіяни, - впливовий американський журналіст

Начальник Головного управління розвідки МО України користується надзвичайною повагою в розвідувальній спільноті США - і при цьому його неймовірно бояться росіяни.

Про це написав впливовий американський журналіст та письменник Майкл Вайс на своїй сторінці в мережі X.

“Буданов користується надзвичайною повагою в розвідувальній спільноті США. Він пройшов підготовку в ЦРУ у складі українського спецпідрозділу, відомого як «Підрозділ 2245», - зазначив журналіст.

Він також згадав епізод з особистою участю голови ГУР у спецоперації в тимчасово окупованому Криму.

“Росіяни його (Буданова. - ред.) неймовірно бояться. Кілька років тому під час спецоперації в окупованому Криму він ліквідував сина полковника ФСБ «Вимпел»”, - розповів Вайс.

