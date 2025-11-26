- Дата публікації
У красивій білизняній сукні: принцеса Марія-Олімпія на відкритті різдвяної ялинки в Лондоні
Грецька принцеса Марія-Олімпія відвідала відкриття урочистої різдвяної ялинки.
Принцеса Грецька та Данська Марія-Олімпія вчора була присутня на відкритті різдвяної ялинки Burberry та Claridge’s 2025 у готелі Claridge’s у Лондоні.
Принцеса з’явилася на заході у сукні у білизняному стилі на бретельках, з мереживною вишивкою на ліфі та на подолі. До луку дівчина підібрала пісочні туфлі-човники на підборах, металеве кольє на шиї з дрібним розсипом каміння та сережки у такому самому стилі у вуха. Волосся принцеси було розпущене, а в макіяжі вона зробила акцент на натуральних відтінках.
Раніше, нагадаємо, ми показували, як перша леді США Меланія Трамп зустріла різдвяну ялинку біля Білого дому. Це щорічна традиція, яка знаменує початок святкового сезону у резиденції президента США.