У красивій білизняній сукні: принцеса Марія-Олімпія на відкритті різдвяної ялинки в Лондоні

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Реклама

Принцеса Грецька та Данська Марія-Олімпія вчора була присутня на відкритті різдвяної ялинки Burberry та Claridge’s 2025 у готелі Claridge’s у Лондоні.

Принцеса з’явилася на заході у сукні у білизняному стилі на бретельках, з мереживною вишивкою на ліфі та на подолі. До луку дівчина підібрала пісочні туфлі-човники на підборах, металеве кольє на шиї з дрібним розсипом каміння та сережки у такому самому стилі у вуха. Волосся принцеси було розпущене, а в макіяжі вона зробила акцент на натуральних відтінках.

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, ми показували, як перша леді США Меланія Трамп зустріла різдвяну ялинку біля Білого дому. Це щорічна традиція, яка знаменує початок святкового сезону у резиденції президента США.