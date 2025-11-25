Що додати в суп замість засмажки: страва буде в рази смачнішою й ароматнішою, наче з ресторану

Чим замінити засмажку / © www.freepik.com/free-photo

Багато господинь звикли готувати перші страви із підсмаженою цибулею та морквою. Але сучасна кухня дедалі частіше відмовляється від засмажки. Причина проста: цей інгредієнт не тільки додає зайвий жир, а й перебиває природний смак бульйону. Натомість існує спосіб, який робить суп значно ароматнішим і зберігає його користь та легкість.

Що додати в суп замість засмажки

Секрет простий: варто додати запечені овочі. Замість смаження на олії, їх можна запекти в духовці. Саме цей метод надає супу глибокого смаку, натуральної солодкості та легкого карамельного аромату.

Як запекти овочі на суп.

Візьміть моркву, цибулю, корінь селери, пастернак або болгарський перець.

Наріжте середніми шматочками.

Збризніть мінімальною кількістю олії.

Запікайте 25 хвилин за температури 180°С.

Додайте подрібнені овочі в бульйон за 15 хвилин до готовності.

Запечені овочі віддають супу концентрований смак, роблять його густішим і насиченішим без засмажки.

Чим можна ще замінити засмажку