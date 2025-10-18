У рожевій перуці, латексній сукні та з донькою за руку: Кайлі Дженнер помітили дорогою на вечірку

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер з донькою Стормі прибули на захід бренду Kylie Cosmetics, що проводився в Лос-Анджелесі. Американська зірка реаліті та бізнеследі, яка заснувала свою косметичну імперію зовсім юною, вирішила гучно відсвяткувати ювілей — 10-річчя свого бренду.

Також до цієї круглої дати вона випустила нову колекцію косметики в стилі ретро — періоду її життя, який дістав назву King Kylie. У 2010-х роках вона любила з’являтися на публіці в перуках з кольоровим волоссям, носити латексні обтислі сукні, робити яскраві макіяжі, і саме в той період її життя з’явилися найзнаменитіші продукти її бренду — знаменитий набір для губ з олівцем і блиском.

Тоді її косметика була такою сенсацією, що її розкуповували за лічені секунди, імовірно, такою ностальгією зірка вирішила привернути увагу до свого бренду, який останніми роками вже не такий популярний.

На вечірку вона прийшла повністю в естетиці 2010-х років, оскільки на її голові була перука з довгим рожевим волоссям, а сама вона носила рожеву латексну сукню, яка дуже сильно обтискала її тіло. Також на Кайлі були туфлі від знаменитого взуттєвого бренду Amina Muaddi.

Дочка зірки була одягнена з нею в унісон, оскільки носила рожевий костюм з курткою і мініспідницею, а також туфлі Мері Джейн і білу футболку, на якій був принт у вигляді фото її матері, зробленого якраз за епохи King Kylie.

Колекція косметики Кайлі також оформлена в естетиці того часу, оскільки на пакуваннях використовували фото дівчини в кольорових перуках і знімки з фільтрами для обличчя Snapchat. До колекції входять набори матових помад Matte Lip Kits у знятих з виробництва відтінках True Brown K і Dead of Knight, а також два нові продукти: A Decade і Kylie Jenner Lips. Блиски для губ Like і Literally також переосмислили. В пакуваннях використали черепи, які також були у тренді в 2010-х.

Нижче ми зібрали для вас фотографії Кайлі Дженнер за часів її ери King Kylie

