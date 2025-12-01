У Путина сделали заявление о переговорах по завершению войны в Украине

Дмитрий Песков / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Россия заинтересована в успехе украинского урегулирования и не будет вести обсуждение через СМИ.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Накануне Песков назвал преждевременными заявления о том, что ситуация по Украине близка к мирному соглашению.

В Кремле заявили, что РФ якобы ни с кем не обсуждала детали новой редакции мирного плана США относительно завершения войны в Украине.

В то же время Кремль не отрицает, что встреча в Абу-Даби с американской делегацией действительно состоялась. Такое заявление в ходе беседы с российскими пропагандистскими СМИ сделал помощник диктатора РФ по внешней политике Юрий Ушаков.

По его словам, Россия якобы положительно смотрит на некоторые моменты мирного плана США, но многое требует дискуссии. Ушаков также отметил, что Кремль неофициально получал несколько вариантов мирного плана США, но из-за их количества в них «даже можно запутаться».

Ранее аналитики сообщили, что Россия, вероятно, отвергнет любую версию мирного плана, предложенную США, и не согласится на прекращение огня. Поскольку в Кремле уверены, что все миротворческие усилия Вашингтона «несущественны» и препятствуют достижению целей Москвы как в Украине, так и во всем мире.