Політика
3142
2 хв

Фото з переговорів спровокувало паніку у соцмережах: Кислиця був змушений заспокоювати українців

Після переговорів делегацій України та США у Маямі у соцмережах здійнялася хвиля занепокоєння через "стурбований" вираз обличчя заступника глави МЗС Сергія Кислиці на фото. Кислиця відреагував на чутки.

Заступник глави МЗС Сергій Кислиця та Ольга Стефанішина

Заступник глави МЗС Сергій Кислиця та Ольга Стефанішина / © Twitter/Сергій Кислиця

Переговори української та американської делегацій щодо мирного врегулювання, що відбулися у Маямі (Флорида), викликали бурхливе обговорення у соціальних мережах через вираз обличчя українскіх політиків. Багато користувачів висловили занепокоєння через "засмучений" вигляд заступника глави МЗС України Сергія Кислиці на одному з кадрів.

Сам Кислиця прокоментував ситуацію, закликавши українців не панікувати:

"Оскільки багато хто висловив такий інтерес та занепокоєння з приводу наших виразів осіб – не хвилюйтеся! Зберігайте спокій та залишайтеся українцями, як ми з Ольгою Стефанішиною", — написав Сергій Кислиця, реагуючи на обговорення.

Обговорення розгорілося після того, як у мережі поширилася фотографія, де Кислиця, на думку коментаторів, виглядав "як в воду опущений". Це породило чутки про те, що американська сторона, можливо, оголосила українцям про якесь неприємне рішення.

Переговори у Маямі. / © Фото з соціальних мереж

Переговори у Маямі. / © Фото з соціальних мереж

У соцмережах зазначали, що "мова тіла на фотці говорить про інше" і що "Андрію Кислиці не просто було стримувати емоції".

Незважаючи на хвилювання у соцмережах, офіційна оцінка перемовин з української сторони була позитивною.

Рустем Умєров доповів Президенту Володимиру Зеленському про “суттєвий поступ” у просуванні “достойного миру” та зближенні позицій з американською стороною. Він підтвердив, що ключові цілі України (безпека, суверенітет і надійний мир) залишаються незмінними.

Володимир Зеленський також назвав переговори конструктивними, зазначивши, що обговорювалися “основні параметри діалогу”.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи зустріч, висловив оптимізм щодо мирного врегулювання. Він вважає, що є “хороший шанс” укласти мирну угоду. Водночас президент США відзначив, що Україна має ”складні проблеми”, зокрема корупцію.

