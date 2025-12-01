Фото з переговорів спровокувало паніку у соцмережах: Кислиця був змушений заспокоювати українців

Заступник глави МЗС Сергій Кислиця та Ольга Стефанішина / © Twitter/Сергій Кислиця

Переговори української та американської делегацій щодо мирного врегулювання, що відбулися у Маямі (Флорида), викликали бурхливе обговорення у соціальних мережах через вираз обличчя українскіх політиків. Багато користувачів висловили занепокоєння через "засмучений" вигляд заступника глави МЗС України Сергія Кислиці на одному з кадрів.

Сам Кислиця прокоментував ситуацію, закликавши українців не панікувати:

"Оскільки багато хто висловив такий інтерес та занепокоєння з приводу наших виразів осіб – не хвилюйтеся! Зберігайте спокій та залишайтеся українцями, як ми з Ольгою Стефанішиною", — написав Сергій Кислиця, реагуючи на обговорення.

Обговорення розгорілося після того, як у мережі поширилася фотографія, де Кислиця, на думку коментаторів, виглядав "як в воду опущений". Це породило чутки про те, що американська сторона, можливо, оголосила українцям про якесь неприємне рішення.

У соцмережах зазначали, що "мова тіла на фотці говорить про інше" і що "Андрію Кислиці не просто було стримувати емоції".

Незважаючи на хвилювання у соцмережах, офіційна оцінка перемовин з української сторони була позитивною.

Рустем Умєров доповів Президенту Володимиру Зеленському про “суттєвий поступ” у просуванні “достойного миру” та зближенні позицій з американською стороною. Він підтвердив, що ключові цілі України (безпека, суверенітет і надійний мир) залишаються незмінними.

Володимир Зеленський також назвав переговори конструктивними, зазначивши, що обговорювалися “основні параметри діалогу”.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи зустріч, висловив оптимізм щодо мирного врегулювання. Він вважає, що є “хороший шанс” укласти мирну угоду. Водночас президент США відзначив, що Україна має ”складні проблеми”, зокрема корупцію.