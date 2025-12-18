ТСН у соціальних мережах

174
1 хв

Синоптикиня повідомила, коли в Україні похолодає, і чи буде сніг на Різдво

За попередніми прогнозами, погода не буде морозною.

Олена Капнік
Різдво.

Різдво. / © Associated Press

Цей тиждень в Україні характеризується доволі теплою погодою. Опадів - ні снігу, ні дощу не передбачається. Чергова хвиля похолодання, але не різкого, прийде до країни наступного тижня.

Про це розповіла у коментарі NV синоптикиня Наталія Птуха.

За її словами, наразі важко точно сказати наскільки інтенсивним та тривалим буде це похолодання.

«Наприклад, і в денні, і в нічні години може бути вже температура повітря зі знаком «мінус», — пояснює Птуха.

За її словами, наступний тиждень поки що обіцяє бути по-зимовому прохолоднішим. Однак снігу на Різдво, 25 грудня, синоптики поки що не прогнозують. Торік, нагадала Птуха, Різдво теж було без істотних опадів, а на півдні країни дощило і денна температура становила +7 градусів.

Синоптикиня пояснила, що нинішній напрочуд теплий для українців грудень — наслідок як надходження теплих повітряних потоків з південних широт, так і глобальних процесів на тлі потепління та зміни клімату впродовж останніх десятиліть.

Нагадаємо, раніше метеорологиня Віра Балабух повідомляла, якою буде погода на Різдво і Новий рік. За її прогнозом, на Різдво буде «досить тепло». Загалом протягом тижня, 22–28 грудня, температура повітря буде вищою за норму. Щодо погоди на Новий рік, то Балабух сказала, що в ті дні «теж практично те саме залишається».

