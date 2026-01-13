Емма Стоун у вбранні кольору вершкового масла і на шпильках вийшла на червону доріжку

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун побувала на церемонії вручення премії «Золотий глобус» у Беверлі-Гіллз.

На червону доріжку акторка вийшла у вбранні кольору вершкового масла від бренду Louis Vuitton, яке створили для неї на замовлення.

На ній був кроптоп без рукавів і з великими вирізами по боках, який оголював її плаский живіт. Під ним був топ-ліф в тон. Верх Емма скомбінувала з прямою спідницею максі, розшитою торочкою з блискітками, і з жовтими босоніжками на шпильках.

У Стоун була акуратна зачіска боб-каре, макіяж у натуральних відтінках, молочний манікюр і бордовий педикюр. Лук вона завершила каблучками.

