Шоу-бізнес
225
1 хв

Емма Стоун у вбранні кольору вершкового масла і на шпильках вийшла на червону доріжку

37-річна акторка обрала для своєї появи на “Золотому глобусі“ вбрання від Модного дому Louis Vuitton, з яким співпрацює протягом багатьох років.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Емма Стоун

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун побувала на церемонії вручення премії «Золотий глобус» у Беверлі-Гіллз.

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

На червону доріжку акторка вийшла у вбранні кольору вершкового масла від бренду Louis Vuitton, яке створили для неї на замовлення.

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

На ній був кроптоп без рукавів і з великими вирізами по боках, який оголював її плаский живіт. Під ним був топ-ліф в тон. Верх Емма скомбінувала з прямою спідницею максі, розшитою торочкою з блискітками, і з жовтими босоніжками на шпильках.

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

У Стоун була акуратна зачіска боб-каре, макіяж у натуральних відтінках, молочний манікюр і бордовий педикюр. Лук вона завершила каблучками.

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

Нагадаємо, Емма Стоун у цікавій обтислій сукні з вишивкою кристалами на лінії бретелей постала на премії Governors Awards.

